Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TKDK Kadın Girişimcileri Desteklemek İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TKDK Kadın Girişimcileri Desteklemek İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen IPARD Programına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında kadın kooperatiflerine ücretsiz proje hazırlama eğitimi verilecek ve kadın girişimciliği desteklenecek. TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, kırsal kalkınmanın olmazsa olmazının kadın emeği olduğunu vurgulayarak, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın daha kapsayıcı hale gelmesi hedeflendiğini belirtti.

05.07.2024 17:41
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programına İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı.

Bakanlıkta gerçekleşen imza protokolünde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, ülkelerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasının, kadınların hayatın her alanında katma değer yaratmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Kadınların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden faydalanmayan ülkelerin sosyal kalkınmada geride kalacağını, bu konunun uluslararası alanda yakından takip edildiğini dile getiren Erkan, Birleşmiş Milletlerin 2025 yılını Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan ettiğini anımsattı.

Türkiye'de hayata geçirilen yasal uygulamalar ve teşviklerle kırsaldaki kadınların güçlenmesi noktasında önemli gelişmeler yaşandığını bildiren Erkan, kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler üretilen ve kadın kooperatiflerini güçlendirmeye devam eden çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Süreyya Erkan, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız IPARD Programına İlişkin İşbirliği Protokolü ile kadın kooperatiflerimiz için önemli bir çalışmayı daha yürürlüğe koyuyoruz. Bu protokolle, IPARD desteklerinden yararlanmada kadınlara ücretsiz proje hazırlama eğitimi imkanı sunacağız. Bu eğitim özellikle kırsal alanda faaliyet gösteren kadın kooperatifleri için önem arz etmekte. Kadınlarımız aldıkları bu proje hazırlama ve uygulama eğitimleri sayesinde proje yazma ve sonrasında uygulama konusunda deneyim kazanacaklar. Diğer taraftan protokolümüzde yer alan kadın girişimciliğinin güçlenmesine yönelik maddelerle de Bakanlığımızın ivme kazandırdığı kadın girişimciliği çalışmalarının TKDK işbirliğinde daha da çok kadına ulaşarak yaygınlaştırılmasını sağlayacağız."

"Kırsal kalkınmanın olmazsa olmazı kadın emeği"

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı da protokolle hedeflerinin, kadın girişimcilerine sağlanan destekleri artırmak, onların iş hayatında daha aktif ve başarılı olmalarına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Kırsal kalkınmanın olmazsa olmazının "kadın emeği" olduğuna dikkati çeken Antalyalı, "TKDK olarak, IPARD III Programı çerçevesinde sunduğumuz hibe ve desteklerle özellikle kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesini ve böylelikle kırsal kalkınmanın daha kapsayıcı hale gelmesini amaçlıyoruz." dedi.

TKDK olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Antalyalı, kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması, kooperatiflerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi adına attıkları adımın ülkeye ve geleceğe önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TKDK Kadın Girişimcileri Desteklemek İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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