Aile ve YTB'den yurtdışı sosyal hizmet protokolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında sosyal hizmetlere erişimin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıktaki imza töreninde, sosyal hizmetleri güçlü bir dayanışma ruhuyla sınırların ötesine taşıyacak yeni bir adım atmak için bir arada olduklarını belirtti.

Göktaş, protokolle, yürüttükleri çalışmaları kalıcı bir işbirliğine dönüştürdüklerini ifade ederek, yurt dışındaki vatandaşlardan soydaş ve akraba topluluklarına uzanan geniş bir gönül coğrafyasında ihtiyaç duyulan her alanda daha güçlü bir dayanışma ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin, sosyal devlet anlayışını gönül bağlarının ulaştığı her coğrafyada yaşatan bir ülke olduğunu vurgulayan Göktaş, "Her nerede olursa olsun ailesine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan güçlü bir devlet geleneğine sahibiz. Vatandaşının ihtiyacını, derdini ve beklentisini kendi meselesi olarak gören bu anlayış, sosyal hizmet vizyonumuzun en güçlü dayanağıdır. Attığımız her adımda vatandaşlarımızla, soydaş ve akraba topluluklarla kurduğumuz gönül bağını daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünyanın herhangi bir köşesinde yaşayan her bir vatandaşımız bu milletin canından bir parçadır." sözlerini anımsatarak, görevlerinin, mesafeleri hizmetle aşan, birlik ve aidiyet duygusunu devletin şefkatiyle güçlendiren iradeyi yaşatmak olduğunu kaydetti.

"Aile ve kuşaklar arası bağları güçlendiren çalışmaları önceliyoruz"

Göktaş, YTB'nin, bu iradeyi kalıcı hizmetlere dönüştüren güçlü bir kurum olduğunu belirterek, "Yürüttüğü stratejik çalışmalarla Türk diasporasının daha güçlü, görünür ve dayanışma içinde hareket eden bir topluluk haline gelmesine öncülük ediyor. Eğitimden gençlik çalışmalarına, sivil toplumdan kültürel faaliyetlere uzanan hizmetleriyle yurt dışındaki insanımızın bilgi, temsil ve dayanışma kapasitesini güçlendiriyor." diye konuştu.

Bakanlık olarak vatandaşların ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce aile kurumunu güçlü kılmayı, kimliğimizi, kültürümüzü, kardeşlik hukukumuzu ve dayanışma ruhumuzu kuşaktan kuşağa taşımanın temel dayanağı olarak görüyoruz. Bu kapsamda aile ve kuşaklar arası bağları güçlendiren çalışmaları önceliyoruz. Aile müşavirliklerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza rehberlik ve destek hizmetleri sunuyoruz. Engelli bireylerimizin ve yaşlılarımızın ihtiyaçları, kadınların sosyal hayata katılımı ve çocuklarımızın güvenli geleceği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yurt dışında koruyucu aileliği yaygınlaştırmayı, çocuklarımızın güvenli bir yuvaya ve güçlü bir aidiyet duygusuna kavuşması için önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Verilen hizmetlerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kimi zaman dil, kimi zaman mevzuat, kimi zaman da kurumsal süreçler karşısında ne tür zorluklarla karşılaştığını yakından biliyorum. Zamanında uzanan bir yardım elinin, doğru bir yönlendirmenin ve samimi bir desteğin nice meseleyi büyümeden çözüme kavuşturduğuna bizzat şahit oldum. İşte bugün imzalayacağımız bu protokolle, yurt dışındaki vatandaşlarımıza uzanan hizmet elini daha güçlü hale getiriyoruz. Bu işbirliğiyle Bakanlığımızın sosyal hizmet birikimini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının güçlü saha tecrübesiyle buluşturuyoruz."

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki hizmet bağını daha da güçlendireceğiz"

Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda yurt dışında da aileyi güçlendiren, sağlıklı nesilleri destekleyen ve kuşaklar arası bağı koruyan çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Göktaş, "Koruyucu ailelik konusunda farkındalığı artıracak, gönlüyle ve imkanıyla çocuklarımıza sahip çıkmak isteyen vatandaşlarımızı bu iyilik hareketine dahil edeceğiz." dedi.

Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların hak, imkan ve hizmetlere erişimini güçlendireceklerini, ihtiyaç duyulan rehberlik ve destek mekanizmalarını daha etkin hale getireceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın desteklenmesinden bağımlılıkla mücadeleye kadar pek çok alanda farkındalık, eğitim ve rehberlik çalışmaları yürüteceğiz. Engelli kimlik kartı ile şehit ve gazi ailelerine yönelik psikososyal destek gibi hizmetlere erişimi daha kolay hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde sahip oldukları hak ve hizmetler konusunda daha bilinçli olmalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların görünürlüğünü artıracak, vatandaşlarımızın haberdar olması gereken hizmetleri daha etkili iletişim kanallarıyla duyuracağız.

Yurt dışındaki aile ve sosyal hizmet uzmanlarımız arasında bilgi, tecrübe ve iletişim ağını güçlendireceğiz. Böylece farklı ülkelerde görev yapan uzmanlarımızın ortak bir anlayışla hareket etmesini sağlayacağız. Bunun yanı sıra iki kurum arasında ortak çalışma grupları ve ortak programlar hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda sahadan gelen bilgileri daha hızlı değerlendirecek, ihtiyaçlara daha planlı ve kapsamlı çözümler üreteceğiz. Hayata geçireceğimiz bu işbirliğiyle, yurt dışındaki vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki hizmet bağını daha da güçlendireceğiz."

"Çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracağız"

Bakan Göktaş, her çalışmalarında vatandaşın hayatına dokunan, güven veren ve kalıcı fayda üreten bir sosyal hizmet anlayışını esas aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimizin şefkatini güçlü bir hizmet ağıyla görünür kılmaya gayret ediyoruz. Bu anlayışın sahada güçlü bir karşılık bulmasının ise kurumlarımız arasında sağlayacağımız etkin bir koordinasyonla mümkün olacağına inanıyoruz. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun ancak güçlü bir işbirliğiyle devletimizin şefkatini vatandaşlarımıza ulaştırabileceğimizi biliyoruz. Bugün atacağımız imza da bu anlayışın daha kalıcı hale gelmesi için önemli bir adımdır. Aileyi güçlendirme, çocukları koruma, kadınlara destek olma, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma yönünde çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracağız."

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus işbirliği protokolünü imzaladı.