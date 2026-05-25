AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, "86 milyonluk büyük Türkiye ailemizin Milli Aile Haftası kutlu olsun" paylaşımı yapıldı.

Bakanlığın sanal medya hesabından 25-31 Mayıs Milli Aile Haftası nedeniyle videolu mesaj paylaşıldı. Mesajda, "Milli Aile Haftası, ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aile; geleceğimizin, nüfus yapımızın ve milli gücümüzün teminatıdır. Bugün aileyi korumak ve güçlendirmek, yalnızca sosyal bir mesele değil; ülkemizin yarınlarına dair stratejik bir sorumluluk ve milli beka meselesidir. Milli Aile Haftası'nın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı ile aynı günlere denk gelmesini ayrıca çok anlamlı buluyoruz. 86 milyonluk büyük Türkiye ailemizin Milli Aile Haftası kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.