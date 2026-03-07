Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ilkelerini paylaştı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleştirdikleri saha araştırmaları ve çalışmalarıyla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna yön verecek "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ilkelerini açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, üreten, büyüten ve dönüştüren kadınların imzasının her yerde olduğu belirtilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yeni bir dönemin kapılarını araladıkları ifade edildi.

Bu kapsamda 81 ilde gerçekleştirdikleri saha araştırmaları ve çalışmaları sonucunda Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna yön verecek "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ilkelerini ortaya koydukları aktarılan paylaşımda, "Fırsat eşitliğinden aile dostu iş yerlerine, sosyal sorumluluktan yeşil ve dijital dönüşüme uzanan çok yönlü yaklaşımlarla kadınlar, kalkınmanın öznesi oluyor. Yükselen Türkiye'nin güçlenen kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

"Kadınlar yaşamın her alanında fırsat eşitliğine tam ve gerçek anlamda eriştiler"

Paylaşımda, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ilkelerinin açıklandığı videoya da yer verildi.

Videoda, her büyük dönüşümün temelinde bir fikir, her başarının kalbinde bir emek, her yarının müjdesinde bir imza olduğu, yaşamın her alanına atılan bu imzanın bugün Türkiye'nin gücü ve geleceğin teminatı olduğu belirtildi.

Bu toprakların hikayesinde kadının adının her zaman öncü olarak geçtiği ifade edilen videoda, bu öncü vizyonunun stratejik bir atılıma dönüştürülerek Türkiye'nin gücü kılmak için "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile sürdürülebilir bir kalkınma zemini oluşturulduğu aktarıldı.

"Son 24 yılda gerçekleştirilen reform niteliğindeki düzenlemelerle kadınlar yaşamın her alanında fırsat eşitliğine tam ve gerçek anlamda eriştiler." ifadesine yer verilen videoda, kadın alanında elde edilen deneyim ve kazanımların etki alanını genişletmek, uygulama gücünü artırmak, kurumsal eş güdümü güçlendirmek ve yerelin ihtiyacına duyarlı politikalar geliştirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kurumsal bir mekanizma tesis edildiği anımsatıldı."

Konuya ilişkin videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bugün yayımladığımız Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve İl Koordinasyon Kurullarını kurduk. Yeni kurullarımızla kadınlara yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülmesini amaçlıyoruz. Yeni ihdas ettiğimiz koordinasyon kurullarımızın tüm kadınlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." sözlerine yer verildi.

"Ekonomik ve toplumsal gelişime yeni bir boyut kazandırıyoruz"

Videoda, merkez ve il koordinasyon kurullarında ortak akıl, güçlü koordinasyon ve kararlı adımlarla masada ve sahada yürütülen yoğun çalışmaların sonunda Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna yön verecek "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ilkelerinin şekillendiği açıklandı.

Videoda şunlar kaydedildi:

"Bugün kalkınmayı eşitlikten, sürdürülebilirliği kadının gücünden ayırmayan bir anlayışla kazanımlarımızı geleceğe taşıyacak ortak ilkelere imza atıyor ve 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi'ni sizlerle paylaşıyoruz. 'Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Strateji Belgesi, Aile Dostu İş Yerleri, Kadın İstihdamını Güçlendiren Yenilikçi Modeller, Yeşil ve Dijital Dönüşüm Odaklılık, Kadın Girişimcilerle Güçlü Tedarik Zinciri, Liderlikte Kadın Temsili, Ulusal Stratejilerle Uyumlu Adımlar, Sosyal Sorumlulukla Güçlenen Nesiller, Sürdürülebilir İşbirliği, Güçlü Ortak Etki.'"

Kadının potansiyelini kalkınmanın asli gücü olarak gören bu ilkeleri hep birlikte hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ilkeleriyle özel sektörün de üretim ve yönetim süreçlerinde kadın potansiyelini daha güçlü bir şekilde değerlendirmesini sağlayarak ülke geneline yayılan kalıcı bir dönüşümü başlatıyor, ekonomik ve toplumsal gelişime yeni bir boyut kazandırıyoruz. Yarının inşasında kalkınmanın her adımında Türkiye'nin geleceğine kadınlar imzasını atıyor."