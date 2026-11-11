Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmanın en anlamlı yolu, ülkemizi birlik ve kardeşlik içinde geleceğe taşımaktır. Bu anlayışla, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya, onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'nin her karış toprağında, şehitlerin fedakarlığı, gazilerin cesareti ve ailelerinin duaları olduğunu belirten Göktaş, bu sorumlulukla, Ağustos'ta yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifiyle terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara da gazilik ünvanı verildiğini söyledi.

Gazi ve şehit ailelerine sağlanan haklar ve desteklere ilişkin bilgi veren Göktaş, "Şehit Gazi Mobil Uygulamasıyla" Bakanlık hizmetlerinin daha erişilebilir kılındığını söyledi.

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocukları için tanıtım kartı uygulamasını başlattık. Ulusal Şehit Gazi Bilgi Sistemiyle hizmetlere erişimi daha da kolaylaştıracağız. 51 bin 545 kahraman gazimize Devlet Övünç Madalyası ve Milli Mücadele Madalyası takdim ettik. 4 bin 468 şehidimizin hatırasını şehirlerimizde yaşatıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra milletimizin aynı acılarla bir daha sınanmayacağı bir gelecek için çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle, yarım asırlık terör meselesini çözmek ve kalıcı huzuru sağlamak için tarihi adımlar atıyoruz. Bu süreçte 28 farklı ilde bizzat katıldığım ve Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediğimiz Birlik ve Vefa Buluşmalarında yüzlerce şehit ailesi ve gazimizle bir araya geldik. Her buluşmada bir kez daha gördük ki, şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmanın en anlamlı yolu, ülkemizi birlik ve kardeşlik içinde geleceğe taşımaktır. Bu anlayışla, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya, onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"2026 yılında 182 projeyi hayata geçirdik"

Hiçbir vatandaşı geride bırakmayan sosyal devlet anlayışıyla hak temelli, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir sosyal yardım sistemiyle toplumsal dayanışmayı güçlendirdiklerini ifade eden Göktaş, ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla vatandaşlara ulaştıklarını bildirdi.

Sosyal yardımlardan yararlananların yüzde 83,2'sinin engellilik, yaşlılık ve hastalık nedeniyle çalışamayacak durumda olan kişilerden oluştuğunu vurgulayan Göktaş, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemiyle başvurudan değerlendirmeye kadar tüm süreçlerin dijital ortamda yönetildiğini anlattı.

Çalışabilir durumda olup sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların İŞKUR ile güçlendirilen işbirliği kapsamında istihdama yönlendirildiğini aktaran Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel sektörde istihdam edilen kişilerin sigorta primlerini 12 ay boyunca karşılıyoruz. 606 ADEM (Aile Destek Merkezi) ve 91 SODAM (Sosyal Dayanışma Merkezi) ile kadınların, kurs, eğitim ve üretim faaliyetleriyle yeteneklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyoruz. Aşevi hizmetlerimizle 2026 yılında 90 binden fazla yaşlı, engelli ve hasta vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırdık. ALO 144 ve 183 hatlarımızla, vatandaşlarımızın sosyal yardım ve sosyal hizmetlerimize 7 gün 24 saat ulaşmasını sağlıyoruz.

Sosyal hizmet ve yardımlarımızı toplumun her kesimine ulaştırmak için tüm paydaşlarımızla işbirliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2026 yılında 182 projeyi hayata geçirdik. Merkez ve taşra teşkilatlarımızla düzenlediğimiz 5 bin 173 etkinlikte, 107 bin paydaş temsilcisiyle bir araya geldik. Başlattığımız İyilik Var hareketiyle, iyiliği ve gönüllülüğü bütün Türkiye'ye yayılan kalıcı bir dayanışma ağına dönüştürüyoruz. Bu hareketle, gönüllülüğü tek çatı altında toplayarak herkesin iyilik yapabileceği bir alan oluşturduk."

Uluslararası çalışmalar

Demografik dönüşümden çocukların güvenliğine, yaşlıların refahından sosyal korumaya kadar pek çok meselenin uluslararası işbirliği ve dayanışmayı elzem kıldığını belirten Göktaş, Türkiye'nin sosyal politika alanındaki birikimiyle küresel gündeme yön veren öncü aktörlerden biri olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak, tecrübelerini dünyayla paylaştıklarını, güçlü bir aile diplomasisi yürüttüklerini anlatan Göktaş, 2026'da 41 ülkeden bakanların ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla 97 görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin önerisi ile 2026-2035 dönemi, İslam İşbirliği Teşkilatında "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya'nın da 2026 yılını 'Aile Yılı' ilan ettiğini dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, Aile ve Kadın Konseyinin kurulmasına öncülük ettiklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Konseyin 1. Yüksek Onur Kurulu ve Kurucu Bakanlar oturumunu gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda kadınlara yönelik çalışmalarımızı görünür kılıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz ALLY for Future ve Küresel Kadın Zirvesiyle dünyanın dört bir yanından yüzlerce kadın lideri bir araya getirdik. 20'den fazla ülkeden üst düzey temsilcinin katıldığı programlarla çocukların dijital güvenliğini uluslararası gündemin öncelikli konularından biri kıldık. Türkiye olarak, uluslararası platformlarda, savaşın ve çatışmaların en ağır bedelini ödeyen Filistinli kadınların ve çocukların sesi olmaya devam ediyoruz. Müşavirliklerimiz ve ataşeliklerimiz aracılığıyla yurt dışındaki vatandaşlarımıza rehberlik ve danışmanlık sunuyoruz."

"2027 yılı bütçe teklifimiz ise 677 milyar 303 milyon 514 bin liradır"

Sosyal hizmetlerin mevcut gücünü yeni nesil teknolojilerle desteklediklerini ifade eden Göktaş, hizmet kalitesinin her geçen gün daha ileri taşındığının altını çizdi.

Göreve geldikleri günden bu yana durmaksızın çalıştıklarını belirten Göktaş, gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Göktaş, Bakanlığının 2027 yılı bütçe verilerini sıralayarak, şu bilgileri verdi:

"Bu anlamda hazırladığımız 2027 yılı bütçemizin asıl değeri, sosyal devletin imkanlarını toplumun her kesimine ulaştırarak vatandaşlarımızın hayatına sağladığı katkıdır. 2025 yılı kesin hesabı kapsamında, 407 milyar 728 milyon liralık ödeneği kullandık. Bütçemizin etkin kullanımı ve bin 200'ü aşkın harcama birimimizde sağladığımız mali istikrar sayesinde Sayıştay denetiminde herhangi bir mali bulguya rastlanmamıştır. 2027 yılı bütçe teklifimiz ise 677 milyar 303 milyon 514 bin liradır.

Bu kaynağın personel giderlerine 107 milyar 980 milyon, sosyal güvenlik prim giderlerine 17 milyar 62 milyon, mal ve hizmet alım giderlerine 36 milyar 924 milyon, cari transferlere 505 milyar 270 milyon, sermaye giderlerine 10 milyar 65 milyon, sermaye transferlerine ise 1 milyon lira ayırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aileyi güçlendiren, çocukları koruyan, kadınları destekleyen, engelli ve yaşlı bireylerin hayatını kolaylaştıran politikaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

(Bitti)