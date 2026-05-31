Ailenin Nikah Memuru: Bayram Acar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ailenin Nikah Memuru: Bayram Acar

Ailenin Nikah Memuru: Bayram Acar
31.05.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram Acar, 32 yıldır nikah memuru olarak ailesinin nikahlarını kıymaya devam ediyor.

Siirt'te yaşayan Bayram Acar, 32 yıldır sürdürdüğü evlendirme memurluğu görevinde babası, ablası ve kızının ardından oğlunun da nikahını kıydı.

Siirt Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde görev yapan 57 yaşındaki Acar, meslek hayatı boyunca yaklaşık 50 bin çiftin nikah töreninde görev aldı.

Annesinin ölümünden sonra 2006'da babasının nikahını kıyan Acar, daha sonra 2007'de ablasına ve 2015'te kızına evlilik cüzdanını teslim etti.

Acar, ailesinden son olarak, Zeynep Dilhan Güven ile evlenen oğlu Salih Emre Acar'ın nikahını kıydı.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu'nun nikah şahitliği yaptığı törende duygusal anlar yaşayan Bayram Acar, AA muhabirine, 26 yılı kesintisiz 32 senedir üstlendiği görevde binlerce çiftin mutluluğuna ortak olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 50 bin çiftin nikahını kıydığını belirten Acar, "Kızımın, ablamın ve rahmetli babamın da nikahını kıydım. Bugün oğlumun da nikahını kıydım. Babamın nikahını kıymam muhteşem, herkeste olmayan bir duyguydu. Herhalde Türkiye'de benzeri bulunmayan bir şey. Hiçbir şey onun yerini tutamaz zaten." dedi.

Siirt ve çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi illerden de yoğunluktan gün bulamayanların kendisine başvurduğunu dile getiren Acar, her nikahta ayrı bir heyecan yaşadığını belirtti.

Acar, şunları kaydetti:

"Şimdi evlendirdiğim kişilerin çocuklarının nikahlarını kıyıyorum. Babası gelip çocuğuna, 'Annenin ve babanın nikahını da bu kıydı' diyor. Tarif edilemeyecek mutluluklar var. Herkesin, her çiftin mutlu olmasını istiyoruz. Mutlu olsunlar diye her işe de 'Bismillah' ile başlıyoruz. Hep mutlu olsunlar diye çalışıyoruz."

Evlenecek çiftlere birbirilerine "sevgi" ve "saygı" göstermeleri tavsiyesinde bulunan Acar, mutluluğun ve aile birliğinin temelinde bu iki kavramın yattığını vurguladı.

"Allah bize de nasip etti"

Acar'ın oğlu Salih Emre Acar da babasının nikahını kıymasından dolayı yaşadığı mutluluğu anlattı.

Salih Emre Acar, "Babamın nikahımızı kıyması bizim için çok unutulmaz bir hatıra oldu. Daha önce dedemin ve ablamın nikahını da kıymıştı. Allah bize de nasip etti. Benim nikahımı kıydı. Benim için ömür boyu unutulmayacak bir hatıra olarak anlarda kaldı." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir duygu"

Kayınbabası tarafından nikahının kıyılmasından memnun olduğunu ifade eden Zeynep Dilhan Güven ise böyle bir şeyi yaşayacağını hiç düşünmediğini dile getirdi.

Güven, kayınbabasının nikahlarını kıymasının kendileri için güzel bir hatıra olarak kalacağını belirterek, "O yüzden mutluyuz. Nikahımızı kıyması çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

"Her nikah cüzdanını açtığım zaman gururla bakıyorum"

Acar'ın önceden nikahını kıydığı isimlerden kızı Gülsüm Özarpacı da evliliğe babasının imzasıyla adım atmanın tarif edilemeyen bir duygu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok gurur ve mutluluk verici ayrıca da çok duygulandırıcı bir durum. Her nikah cüzdanımı açtığımda gururla bakıyorum. Dedemin, halamın, kuzenlerimin, yeğenlerinin, herkesin nikahını babam kıydı. Evlenecek arkadaşlarım da babamdan gün almak için beni arıyor. Seve seve telefon numarasını veriyorum."

Acar'ın damadı Veysel Özarpacı ise kayınpederinin nikah memuru olmasından dolayı evlilik işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olduğunu ve bütün tanıdıklarının bu konuda kendisine danıştığını ifade etti.

Bayram Acar'ın nikahını kıydığı ablası Sevim Çabuk da kardeşinin imzasını evlilik cüzdanında her gördüğünde çok duygulandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bayram Acar, Salih Emre, 3. Sayfa, Evlilik, Güncel, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailenin Nikah Memuru: Bayram Acar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 14:11:57. #7.12#
SON DAKİKA: Ailenin Nikah Memuru: Bayram Acar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.