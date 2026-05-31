Ailenin Nikah Memuru: Bayram Acar

Siirt'te yaşayan Bayram Acar, 32 yıldır sürdürdüğü evlendirme memurluğu görevinde babası, ablası ve kızının ardından oğlunun da nikahını kıydı.

Siirt Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde görev yapan 57 yaşındaki Acar, meslek hayatı boyunca yaklaşık 50 bin çiftin nikah töreninde görev aldı.

Annesinin ölümünden sonra 2006'da babasının nikahını kıyan Acar, daha sonra 2007'de ablasına ve 2015'te kızına evlilik cüzdanını teslim etti.

Acar, ailesinden son olarak, Zeynep Dilhan Güven ile evlenen oğlu Salih Emre Acar'ın nikahını kıydı.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu'nun nikah şahitliği yaptığı törende duygusal anlar yaşayan Bayram Acar, AA muhabirine, 26 yılı kesintisiz 32 senedir üstlendiği görevde binlerce çiftin mutluluğuna ortak olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 50 bin çiftin nikahını kıydığını belirten Acar, "Kızımın, ablamın ve rahmetli babamın da nikahını kıydım. Bugün oğlumun da nikahını kıydım. Babamın nikahını kıymam muhteşem, herkeste olmayan bir duyguydu. Herhalde Türkiye'de benzeri bulunmayan bir şey. Hiçbir şey onun yerini tutamaz zaten." dedi.

Siirt ve çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi illerden de yoğunluktan gün bulamayanların kendisine başvurduğunu dile getiren Acar, her nikahta ayrı bir heyecan yaşadığını belirtti.

Acar, şunları kaydetti:

"Şimdi evlendirdiğim kişilerin çocuklarının nikahlarını kıyıyorum. Babası gelip çocuğuna, 'Annenin ve babanın nikahını da bu kıydı' diyor. Tarif edilemeyecek mutluluklar var. Herkesin, her çiftin mutlu olmasını istiyoruz. Mutlu olsunlar diye her işe de 'Bismillah' ile başlıyoruz. Hep mutlu olsunlar diye çalışıyoruz."

Evlenecek çiftlere birbirilerine "sevgi" ve "saygı" göstermeleri tavsiyesinde bulunan Acar, mutluluğun ve aile birliğinin temelinde bu iki kavramın yattığını vurguladı.

"Allah bize de nasip etti"

Acar'ın oğlu Salih Emre Acar da babasının nikahını kıymasından dolayı yaşadığı mutluluğu anlattı.

Salih Emre Acar, "Babamın nikahımızı kıyması bizim için çok unutulmaz bir hatıra oldu. Daha önce dedemin ve ablamın nikahını da kıymıştı. Allah bize de nasip etti. Benim nikahımı kıydı. Benim için ömür boyu unutulmayacak bir hatıra olarak anlarda kaldı." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir duygu"

Kayınbabası tarafından nikahının kıyılmasından memnun olduğunu ifade eden Zeynep Dilhan Güven ise böyle bir şeyi yaşayacağını hiç düşünmediğini dile getirdi.

Güven, kayınbabasının nikahlarını kıymasının kendileri için güzel bir hatıra olarak kalacağını belirterek, "O yüzden mutluyuz. Nikahımızı kıyması çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

"Her nikah cüzdanını açtığım zaman gururla bakıyorum"

Acar'ın önceden nikahını kıydığı isimlerden kızı Gülsüm Özarpacı da evliliğe babasının imzasıyla adım atmanın tarif edilemeyen bir duygu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok gurur ve mutluluk verici ayrıca da çok duygulandırıcı bir durum. Her nikah cüzdanımı açtığımda gururla bakıyorum. Dedemin, halamın, kuzenlerimin, yeğenlerinin, herkesin nikahını babam kıydı. Evlenecek arkadaşlarım da babamdan gün almak için beni arıyor. Seve seve telefon numarasını veriyorum."

Acar'ın damadı Veysel Özarpacı ise kayınpederinin nikah memuru olmasından dolayı evlilik işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olduğunu ve bütün tanıdıklarının bu konuda kendisine danıştığını ifade etti.

Bayram Acar'ın nikahını kıydığı ablası Sevim Çabuk da kardeşinin imzasını evlilik cüzdanında her gördüğünde çok duygulandığını dile getirdi.