Aileye Sosyal Yardım, Çocuklar Devlet Korumasında Değil - Son Dakika
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Aileye Sosyal Yardım, Çocuklar Devlet Korumasında Değil

Selçuk'taki yangında ölen 5 kardeşin ailesine sosyal yardım yapıldı, ama çocuklar devlet korumasını reddetti.

12.11.2024 11:26
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, İzmir'in Selçuk ilçesinde yangında yaşamını yitiren 5 kardeşle ilgili aileye sosyal yardımlar yapıldığını, aileyle birçok kez görüşülmesine karşın ailenin çocuklarını devlet korumasına vermek istemediğini bildirdi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde dün öğle saatlerinde bir evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş yaşamını yitirmişti. Olay sırasında annenin hurda toplamaya gittiği, babanın ise cezaevinde olduğu belirtilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, 5 kardeşin hayatını kaybettiği faciayla ilgili; Akcan ailesinin bakanlık tarafından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile desteklendiğini, yapılan ilave desteklerle birlikte, aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandığını bildirdi.

Öte yandan bakanlık kaynakları, bu yıl içinde bakanlık ekiplerinin ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirdiğini, aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra kardeşlerin devlet himayesine alınması imkanı da sunulduğunu, ailenin sunulan imkanı kabul etmeyerek, çocuklarının alınması durumunda "kendimize zarar veririz", "çocuklarımızı asla vermeyiz" ifadelerini kullandığını ve çocuklar Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Selçuk, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aileye Sosyal Yardım, Çocuklar Devlet Korumasında Değil - Son Dakika

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