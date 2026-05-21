AIPAC'ın ABD Hükümeti ile Bağlantıları Açıklandı

21.05.2026 11:35
DAWN, AIPAC çalışanlarının ABD ve İsrail hükümetleriyle olan bağlantılarını belgeledi.

ABD merkezli Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (DAWN) adlı sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail yanlısı Amerikan lobisi Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC) çalışanlarının ABD ve İsrail hükümetleriyle bağlantılarını gösteren veriler paylaştı.

DAWN'dan yapılan açıklamaya göre, AIPAC'ın 3 binden fazla eski ve mevcut çalışanının LinkedIn profillerinden derlenen veriler, komite ile ABD ve İsrail'deki devlet kurumları arasında ilişki bulunduğunu gösterdi.

Açıklamada, verilere göre en az 66 eski AIPAC çalışanının aralarında Beyaz Saray ve ordunun çeşitli birimlerinin de bulunduğu ABD federal hükümet kurumlarında görev yaptığı, bu kişilerden 40'ının ise Kongre'de çalıştığı belirtildi.

Halihazırda AIPAC bünyesinde çalışan 23 kişinin ise daha önce ABD hükümetinde görev aldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 17'sinin geçmişte Kongre'de çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 7 eski AIPAC çalışanının şu anda İsrail devlet kurumlarında görev yaptığı, mevcut 6 çalışanın ise daha önce İsrail adına çalıştığı belirtildi.

AIPAC'ın, "ABD'nin Orta Doğu politikasını şekillendirdiği ancak gölgeler içinde faaliyet gösterdiği" değerlendirmesi yapılan açıklamada, "AIPAC'ın vergiden muaf statüsü, Amerikalı vergi mükelleflerinin fiilen İsrail yanlısı lobiyi finanse ettiği anlamına geliyor ve kamuoyu AIPAC'ın nasıl ve kimin için çalıştığını bilmeyi hak ediyor." ifadesi kullanıldı.

Geliştirilen veri setinin, 2 binden fazla kuruluşla bağlantılı yaklaşık 400 bin kişiyi kapsadığı belirtilen açıklamada, bunun 1,2 milyondan fazla profesyonel bağlantıyı temsil ettiği bildirildi.

