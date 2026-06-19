AIPAC'tan Trump'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AIPAC'tan Trump'a Tepki

19.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AIPAC, ABD-İran mutabakatını eleştirerek, İran'a ekonomik tavizler verilmesini kınadı.

İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC), ABD- İran arasında varılan mutabakat sebebiyle Başkan Donald Trump yönetimine tepki gösterdi.

AIPAC tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında Tahran yönetimine peşin ekonomik tavizler vermesi, dondurulmuş 100 milyar dolarlık fonu serbest bırakması ve uranyum zenginleştirme tesislerinin kapatılmasını şart koşmaması sert bir dille eleştirildi.

Açıklamada, ABD yönetiminin bu adımlarla kritik askeri baskı unsurlarını erkenden kaybettiği, Kongre'nin anayasal denetim mekanizmalarını baypas ettiği ve Tahran yönetimine milyarlarca dolar sağladığı savunuldu.

İran'ın nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip balistik füze ile insansız hava aracı (İHA) programlarının kalıcı olarak sonlandırılması gerektiği dile getirilen açıklamada, nihai anlaşmanın belirlenen sert hedeflere ulaşmasını sağlamak için Kongre'nin kritik bir rol oynaması istendi.

Açıklamada, imzalanan mutabakat zaptının zenginleştirilmiş tüm uranyumun İran dışına çıkarılmasını zorunlu kılmadığı, ülkedeki zenginleştirme altyapısının tasfiye edilmesine yönelik bir hüküm içermediği ve Tahran'ın anlaşma şartlarına uyumunu denetleyecek "her an, her yerde" kontrol mekanizması konusunda tamamen sessiz kaldığı ifade edildi.

Mutabakatın, ABD ve İsrail'in İran'a karşı kazanımlarını tehlikeye attığı, İsrail'in Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarını engelleyeceği ve haziranda ABD desteğiyle yapılan İsrail-Lübnan ateşkesini sabote edeceği iddia edilen açıklamada, bu durumun Washington ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığı öne sürüldü.

Açıklamada, ABD'nin bölgesel ortaklarıyla birlikte İran'ın yeniden imarı için en az 300 milyar dolarlık bir plan geliştirmek zorunda bırakıldığına işaret edilerek, sağlanacak bu devasa finansmanın doğrudan Devrim Muhafızları Ordusu'nun kontrolüne geçerek Tahran'a büyük bir taviz teşkil edeceği ileri sürüldü.

Mutabakatın 14. maddesinin, nihai anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararı aracılığıyla kabul edilmesini şart koştuğu belirtilen açıklamada, ABD Kongresi'nin uluslararası anlaşmaları onaylamadaki anayasal rolünün ise tamamen görmezden gelindiği savunuldu.

AIPAC, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD yönetiminden İran ile nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerde İsrail'in saldırı "hakkının güvence altına alınmasını" istemişti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil, savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel AIPAC'tan Trump'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

11:23
İsmail Kartal’ın ilk kararı ortaya çıktı Yıldız isim geri dönüyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:32:45. #7.13#
SON DAKİKA: AIPAC'tan Trump'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.