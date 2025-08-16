Air Canada Grev Nedeniyle Uçuşları Durdurdu - Son Dakika
Air Canada Grev Nedeniyle Uçuşları Durdurdu

16.08.2025 11:54
Air Canada, uçuş görevlilerinin grevi sonrası tüm faaliyetlerine ara verdi, 130 bin yolcu etkilenecek.

Air Canada hava yolu şirketi, uçuş görevlilerinin greve gitmesi üzerine tüm faaliyetlerine ara vereceğini bildirdi.???????

10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden??????? Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) Sözcüsü Hugh Pouliot, Air Canada ile anlaşmaya varılamaması nedeniyle grevin başladığını teyit etti.

Yerel saatle 01.00 civarında (08: 00 TSİ) başlayan grevin ardından hava yolu şirketi kısa süre sonra faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sendika ile şirket arasında yapılması beklenen anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, "Bu kadar az ilerleme kaydedilmesi kabul edilemez. Kanadalılar, her iki tarafın da en iyi çabalarını göstermesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Sendika Sözcüsü Pouliot ise "Biz grev yapmak için değil, bir anlaşma müzakere etmek için buradayız." dedi.

Günde yaklaşık 700 uçuş yapan Air Canada'nın faaliyetlerinin tamamen askıya alınması durumunda, günlük yaklaşık 130 bin kişinin bu durumdan etkileneceği ifade edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
