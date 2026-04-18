Air Canada Seferleri Asıyor

18.04.2026 10:09
Artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle Air Canada, bazı ABD güzergahlarındaki seferlerini askıya aldı.

OTTAWA, 18 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın en büyük hava yolu şirketi olan Air Canada, jet yakıtı maliyetlerindeki artış nedeniyle ABD'ye yönelik bazı güzergahlardaki seferlerini askıya alacağını duyurdu.

Şirketten cuma günü yapılan açıklamada, İran'daki çatışmanın başlarından bu yana jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıkması sonucu bazı güzergahların ve uçuşların ekonomik açıdan karlı olmaktan çıktığı belirtildi.

Askıya alınan seferler arasında hem sınır ötesi hem de iç hat uçuşları yer alıyor. Montreal ve Toronto'dan New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yapılan seferler 1 Haziran ile 25 Ekim arasında askıya alınacak.

Toronto-Salt Lake City güzergahının da 30 Haziran'da askıya alınacağını açıklayan şirket, bu güzergahın 2027'de yeniden faaliyete geçebileceğini kaydetti.

Açıklamada alınan önlemlerin planlanan kapasite üzerindeki toplam etkisinin yıllık mevcut koltuk milinin yaklaşık yüzde 1'i olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası Kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası! Kritik düzenlemeler Resmi Gazete'de
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor 5’i yoğun bakımda Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor! 5'i yoğun bakımda
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar Böyle yakalandılar Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar
Okul saldırganı İsa Aras’ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı Okul saldırganı İsa Aras'ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı

10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
