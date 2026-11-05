Air Lingus uçağı bomba ihbarıyla Fransa'da askeri üsse 151 yolcuyla güvenle indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Air Lingus uçağı bomba ihbarıyla Fransa'da askeri üsse 151 yolcuyla güvenle indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Dublin'den Roma'ya giden Air Lingus A320 yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Evreux Fauville Hava Üssü'ne acil iniş yaptı. Uçaktaki 6 mürettebat ve 151 yolcunun güvenle üsse indiği, durumun incelendiği bildirildi.

İrlanda havayolu şirketi Air Lingus'a ait Roma'ya giden uçağın, bomba ihbarı nedeniyle Fransa'daki askeri üsse iniş yaptığı bildirildi.

BFMTV'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İrlanda havayolu şirketi Air Lingus'a ait A320 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yaptı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'den İtalya'nın başkenti Roma'ya giden yolcu uçağının, Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Evreux Fauville Hava Üssü'ne iniş yaptığı bildirildi.

6 mürettebat ve 151 yolcunun bulunduğu uçağın güvenli şekilde üsse iniş yaptığı ve durumun inceleme altında olduğu aktarıldı.

Canlı uçuş takibi yapan Flightradar24 sitesine göre, yerel saatle 06.25'te Dublin'den hareket eden uçak, Fransa'nın Essonne vilayeti üzerinde çok sayıda tur attı. Uçak daha sonra kuzeye ve üssün olduğu noktaya doğru yöneldi.

Roma'ya yapılan uçuşlara ilişkin daha önce de bomba ihbarı yapılmıştı.

Portekiz'in başkenti Lizbon ve İrlanda'nın başkenti Dublin'den 3 Kasım'da Roma'nın Fiumicino Havalimanı'na gelen iki yolcu uçağına ilişkin yapılan bomba ihbarları asılsız çıkmıştı.

Kaynak: AA
NormandiyaAS RomaGüncelFransaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
12:59
Galatasaray’ın yıldızı Batrakov’un eşinden büyük fedakarlık
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:19:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Air Lingus uçağı bomba ihbarıyla Fransa'da askeri üsse 151 yolcuyla güvenle indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android