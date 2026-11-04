Air Serbia'nın Moskova uçuşu ek güvenlik kontrolüyle Belgrad'a geri döndü

Sırbistan'da eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yakın çalışma arkadaşlarından Aleksandar Vulin'in de içinde bulunduğu Air Serbia'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden uçağı, "bir yolcuyla ilgili ek güvenlik kontrolü" gerekçesiyle Litvanya üzerinden Belgrad'a geri çağrıldı.

JU134 sefer sayılı uçak dün akşam Belgrad'dan Moskova'ya hareket etti ancak Litvanya üzerindeyken geri döndürüldü.

Air Serbia'dan yapılan açıklamada, havalimanı birimlerinden bir yolcuyla ilgili ek güvenlik kontrolü gerektiği bilgisinin alınması üzerine bu kararın verildiği belirtildi.

Sırp basını söz konusu yolcunun, devlet gaz şirketi Srbijagas'ın Denetim Kurulu Başkanı Vulin olduğunu yazdı. Uçakta Srbijagas Genel Müdürü Dusan Bajatovic ile Devlet Bakanı Nenad Popovic'in de bulunduğu bildirildi.

Ulusal basına göre, Vulin güvenlik kontrolünden geçmeden uçağa bindi ve havalimanı güvenlik direktörü kamera kayıtlarını inceledikten sonra uçağın geri dönmesi talimatını verdi.

Belgrad'a inişin ardından tüm yolcular ve bagajları polis gözetiminde yeniden kontrol edildi.

Informer televizyonuna açıklama yapan Vulin, iddiaların yalan olduğunu, yaşananın kendisiyle siyasi hesaplaşma girişimi olduğunu, tüm kontrollerden geçtiğini ve üzerinde yasa dışı hiçbir şey bulunmadığını söyledi. Vulin, Moskova'ya resmi olarak, gaz anlaşmasının uzatılması için gittiğini de ekledi.

Uçak bu sabah erken saatlerde Moskova'ya indi.

Vucic döneminde İçişleri ve Savunma Bakanı, Güvenlik-İstihbarat Ajansı (BIA) Direktörü ve Başbakan Yardımcısı görevlerini yapan Vulin, Sırbistan'ın Rusya yanlısı siyasetçilerinden biri olarak biliniyor. ABD, 2023'te Vulin'e yaptırım uygulama kararı almıştı.

Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan erken genel seçimi, Öğrenci Listesi oyların yüzde 52,71'ini alarak 250 sandalyeli parlamentoda 140 sandalye kazanmış, Vucic'in başını çektiği "Aleksandar Vucic - Birleşmiş Sırbistan" listesi ise yüzde 39,17 oyla 104 sandalyede kalmıştı.