Airbus'tan Tianjin'de Güvenlik Eğitim Merkezi

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TİANJİN, 3 Aralık (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'deki ilk güvenlik eğitim merkezini ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de bulunan tesislerinde açtı. Merkez, şirketin kurum içinde güvenlik kültürünü güçlendirme ve sektör genelinde güvenlik bilincini geliştirme yönündeki küresel çabaları çerçevesine salı günü hizmete girdi.

Airbus'ın an itibarıyla dünya genelinde dört güvenlik eğitim merkezi bulunuyor. Diğer üç merkez Fransa'nın Toulouse, Hindistan'ın Bangalore ve Almanya'nın Hamburg kentlerinde yer alıyor.

Airbus Başkan Yardımcısı ve Airbus Çin CEO'su George Xu, "Tianjin'deki merkez, Airbus'ın güvenlik kültürünü Çinli havacılık sektörü ortaklarımız ve tüm Airbus Çin çalışanları arasında yaygınlaştırmayı amaçlıyor" dedi.

Şirket, Airbus çalışanları ve havayolları ve tedarikçiler gibi dış ziyaretçilerin, güvenlikle ilgili unsurların uçak tasarımı ve üretimine nasıl dahil edildiğini ve güvenlik yönetim sistemi çerçevesinde ekosistem genelinde güvenliği artırmak üzere ortaklarla nasıl işbirliği yapıldığını öğreneceklerini belirtti.

2008 yılında Tianjin'de açılan A320 Ailesi Asya Son Montaj Hattı (FALA), Avrupa dışında kurulan ilk Airbus üretim hattı olma özelliğini taşıyor.

Temeli Eylül 2023'te atılan Airbus Tianjin genişleme projesinin, 10 son montaj hattından oluşan küresel üretim ağının da desteğiyle, şirketin A320 ailesini geliştirmeye yönelik genel planına katkıda bulunması bekleniyor.

Üretim ağı, Tianjin'deki biri yapım aşamasında olmak üzere iki, Fransa'nın Toulouse kentindeki iki, ABD'nin Mobile kentindeki biri yapım aşamasında olmak üzere iki ve Almanya'nın Hamburg kentindeki dört nihai montaj hattını içerecek.