AJet'in Yeni Uçaklarında Yerli Koltuklar

19.08.2025 12:06
AJet, Boeing 737-8 MAX uçaklarına yerli üretim 'Miligram' koltukları monte etti.

AJet'in filosuna kattığı yeni Boeing 737-8 MAX uçaklara, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli üretim koltuklar monte edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fabrika çıkışlı uçaklarla filosunu genişleten AJet, filosuna kattığı yeni Boeing 737-8 MAX uçaklarında artık yüzde yüz yerli ve milli üretim koltuklar kullanacak.

AJet'in ağustos ayı başında filosuna kattığı TC-OHA ve TC-OHB tescilli iki Boeing 737-8 MAX uçağına Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA ) sertifikasına sahip "Miligram" adı verilen yerli koltuklar monte edildi.

Türk mühendislerinin ürettiği yerli koltuklar, hem daha konforlu seyahat deneyimi sunacak hem de ekonomik katma değer sağlayacak.

Yerli koltuklar ilk kez AJet filosunda kullanılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen yerli ve milli üretim koltukları tasarlayan Türk Hava Yolları iştiraki TCI Aircraft Interiors Endüstriyel Tasarım Yöneticisi Burak Ünal, koltukların ilk kez AJet'in filosuna kattığı Boeing 737-8 MAX uçaklarında kullanıldığını belirtti.

Miligram koltuklarının ince yapısı ve hafifliği sayesinde yolculara daha geniş bir diz mesafesi ve daha konforlu bir yolculuk sunduğuna dikkati çeken Ünal, "Sırt yapısında kullandığımız karbon fiber malzeme sayesinde alternatiflerine göre daha hafif ve sağlam bir ürün sağlamış oluyoruz. Bu koltuklar, EASA'nın belirlediği bir dizi teste tabi tutuldu. Yanmazlık, statik ve dinamik testlerden geçti. Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen karbon fiber malzeme sayesinde, AJet'in yakıt maliyetlerini düşürmesini, daha az karbon salınımı yapmasını ve daha çevreci bir hava yolu olmasını bu ürünümüzle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Boeing 737-8 MAX'lerde yerli koltuklar olacak

AJet, 2025 yıl sonuna kadar fabrika çıkışlı 10'a yakın Boeing 737-8 MAX'i filosuna katmayı hedefliyor.

Bu süreçte filoya katılacak bütün Boeing 737-8 MAX uçakları yüzde yüz yerli üretim koltuklarla donatılacak. Modern teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve çevreci motorlarıyla dikkat çeken Boeing 737-8 MAX uçakları yerli üretim koltuklarla birleşerek gökyüzünde Türk mühendisliğini temsil edecek.

Kaynak: AA

Boeing 737, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
