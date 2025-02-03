AJet, Ocak 2025'te Zamanında Kalkış ve Varış Oranını Yükseltti

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YURT içi ve yurt dışında uçuş ağını genişleten AJet, yılın ocak ayında zamanında kalkış oranını yüzde 83,9, varışı ise yüzde 84,5 olarak gerçekleştirdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "AJet 2025'e yüksek performansla başladı. Türkiye'nin genç havayolu markası AJet olarak 'zamanında kalkış/varış' performanslarımızla yılın ilk ayına da güzel bir başlangıç yaptık. Ocak 2025'te AJet'in 'zamanında kalkış performansı' yüzde 83,9; 'zamanında varış performansı' ise yüzde 84,5 olarak gerçekleşti. AJet bir kez daha Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir operasyonel başarı ortaya koydu. Misafirlerimizin seyahat konforunu artırmak ve çıtayı daha yükseğe çıkarmak için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.