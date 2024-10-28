Ajet'teki Fahiş Fiyatlara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ajet'teki Fahiş Fiyatlara Tepki

Ajet\'teki Fahiş Fiyatlara Tepki

CHP'li Karasu, Ajet'te yiyecek-içecek fiyatlarının fahiş olduğunu ve Bakanlık'tan yanıt istedi.

28.10.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, THY'nin alt markası Ajet'te simit-çayın 200 TL, bir pet şişe suyun ise 40 TL'ye satılmasını eleştirdi. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi de veren Karasu, "Vatandaş uçak parasını denkleştirip uçağa binebilse bile, bu fiyatların anlamı 'aç-susuz git gel' demekten başka bir şey değil" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletekili Ulaş Karasu, "AKP'nin 'Hava yolu, halkın yolu' sloganıyla övündüğü uçaklarda simit-çay cep yakıyor" diyerek Ajet'in fiyatlarını eleştirdi. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Karasu, daha önce THY'nin alt markası AnadolujJet'in yerine 31 Mart'ta yeni işletme ruhsatı alarak Ajet'in hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, daha önce uçak içinde ücretsiz sunulan ikramların kaldırıldığını hatırlattı. Karasu, yolcuların uçuş saatinden en az bir saat önce havaalanında olması gerektiğini, buna Ajet'in artık klasikleşen rötarları ve arızalarının da eklendiğinde vatandaşların adeta açlık ve susuzlukla sınava çekildiğini söyledi. Karasu, Ajet uçaklarında, marketlerde 4 liraya satılan 330 mililitre pet şişe suyun 40 TL'ye, karton bardakta çayın 70 TL'ye, simit-çayın ise 200 TL'ye, bir tane sandviçin fiyatının 230 TL'ye satılmasına tepki gösterdi.

Karasu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Ajet uçaklarındaki yiyecek/içecek fiyatları, neye göre belirlenmektedir? Vatandaşın havalimanlarındaki ve uçaklardaki yüksek yiyecek/içecek fiyatlarından rahatsız olmasına karşın, bu konuda bakanlığınızın herhangi bir işlem yapmamasının gerekçesi nedir? Bakanlığınızın havalimanlarındaki ve uçaklardaki yiyecek/içecek fiyatlarına, en azından ana ihtiyaç kalemleri olan; su, kahve, çay ve simit gibi gıda ürünlerine tavan fiyat uygulaması gündeminizde midir?"

"Böyle bir uygulamanın kabul edilebilir bir yanı yok"

Karasu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İktidar 'Hava yolunu halkın yolu yaptık' diyordu. Çok değil 14 yıl önce tüm vergiler dahil 25 TL'ye uçak bileti bulunabiliyordu. Yine aynı tarihlerde KKTC'ye 50 TL'ye uçulabiliyordu. Şimdi o paraya bırakın uçmayı, bir karton bardak çay bile alamıyorsunuz. Böyle bir uygulamanın kabul edilebilir bir yanı yok. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının savunması olarak, havaalanlarındaki kiraların yüksekliğini gösteriyorlar. Kiraya veren kim? Bakanlık değil mi? Yoksa, her yıl milyarlarca lira kaynak akan Yap-İşlet-Devret yöntemiyle havaalanını işleten firmalar, bir gecede adı değiştirilip yeni bir firmaymış gibi uçan Ajet mi bu pahalılığın sorumlusu? İş Cumhurbaşkanlığının uçak filosuna geldiği zaman itibardan tasarruf etmeyen iktidar, söz konusu halk olduğu zaman bu fahiş fiyatları koymasının açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Vatandaş uçak parasını denkleştirip uçağa binebilse bile, bu fiyatların anlamı 'aç-susuz git gel' demekten başka bir şey değil."

Kaynak: ANKA

Ulaş Karasu, Politika, Ekonomi, Güncel, Karasu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ajet'teki Fahiş Fiyatlara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ajet'teki Fahiş Fiyatlara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.