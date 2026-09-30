AJet uçağında yolcu ve kabin memurunu ısıran alkollü yolcu uçuşlardan men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AJet uçağında yolcu ve kabin memurunu ısıran alkollü yolcu uçuşlardan men edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AJet'in Londra Stansted-İstanbul Sabiha Gökçen seferinde alkollü olduğu öne sürülen yolcu, kabin memurunu ve başka bir yolcuyu ısırdı. Gözaltına alınan yolcu, şirketin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlardan men edildi.

AJet'in Londra Stansted- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçakta bulunan alkollü yolcu, kabin memurunu ve başka bir yolcuyu ısırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yolcu, uçuşlardan men edildi.

Olay, AJet'in Londra Stansted Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirdiği VF-1990 sefer sayılı uçakta meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen yolcu, uçuş sırasında yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti. Kadın yolcu durumu kabin ekibine bildirdi. Kabin memurunun uyarılarına rağmen davranışlarını sürdüren yolcu, kabin memuru ile kadın yolcuyu ısırdı. Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek yaşananları bildirdi ve polis ekiplerinin karşılamasını istedi. Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz şekilde inerken, yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'SALDIRGAN YOLCU UÇUŞLARIMIZDAN MEN EDİLMİŞTİR'

Konuya ilişkin AJet tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan men edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
Sabiha GökçenHavacılık3. SayfaİstanbulGüvenlikLondraUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Bahis soruşturmasında PFDK’ya sevk edilen Ertuğrul Doğan’dan ilk açıklama Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama
Otomotiv devinde deprem: 8 bin kişi işten çıkarılacak Otomotiv devinde deprem: 8 bin kişi işten çıkarılacak
23:22
Gazeteci İsmail Kılıçarslan’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun
Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?
22:55
TFF’de istifa dalgası Sayı 4’e yükseldi
TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
22:46
Külliye’deki kabul sonrası Cemil Tugay’dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik
Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik
22:37
Trump’tan Irak’tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz
Trump'tan Irak'tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz
22:28
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 00:08:58. #7.13#
SON DAKİKA: AJet uçağında yolcu ve kabin memurunu ısıran alkollü yolcu uçuşlardan men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei