AJet uçağındaki C4 notu asılsız çıktı, Şanlıurfa GAP'ta hava trafiği normale döndü - Son Dakika
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AJet uçağındaki C4 notu asılsız çıktı, Şanlıurfa GAP'ta hava trafiği normale döndü

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AJet uçağındaki C4 notu asılsız çıktı, Şanlıurfa GAP\'ta hava trafiği normale döndü
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Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen, içinde 143 kişi bulunan AJet uçağının lavabosunda 'Arka kargoda 1 kg C4 var' yazılı not bulundu. Yapılan aramada olumsuzluk çıkmazken Vali Hasan Şıldak hava trafiğinin normale döndüğünü, adli soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağında "patlayıcı madde bulunduğu" ihbarı asılsız çıktı.

Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen ve içinde 7'si mürettebat 143 kişinin bulunduğu AJet'e ait yolcu uçağının lavabosunda, "Arka kargoda 1 kg C4 var" yazılı not bulundu.

Pilotların durumu kuleye bildirmesinin ardından Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular, yoğun güvenlik önlemi alınarak tahliye edildi.

Daha sonra bomba imha ekiplerince yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcu uçağında "patlayıcı madde olduğu" yönünde not bulunması üzerine başlatılan arama çalışmasının sonuçlandığını söyledi.

Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirten Şıldak, "Çalışmalar sonrası uçak park alanına alındı. Hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Olaydan etkilenen tüm yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Vali Şıldak, konuyla ilgili gözaltı olup olmadığı yönündeki soruya, "Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gerekli araştırma ve inceleme yapılacak. Tüm gerekli delil toplama faaliyetleri devam ediyor. Şu an için bir güvenlik sorunu bulunmuyor, hava trafiğini de başlatmış bulunuyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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