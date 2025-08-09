AJet Yeni Boeing Uçağını Tanıttı

AJet'in, filosunu gençleştirme ve büyütme hedefi doğrultusunda ağustos ayı içerisinde bünyesine katacağı fabrika çıkışlı 3 "Boeing 737-8 MAX" uçağından ilki İstanbul'a getirildi.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) test uçuşları ve teknik kabul süreçleri yapılan TC-OHA tescilli yeni "Boeing 737-8 MAX" uçağı, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

ABD'den kalkış yapan ve 12 saat 30 dakika süren uçuşun ardından İstanbul'a inen uçak, AJet ekipleri tarafından karşılandı.

ABD'de tüm test uçuşlarını başarıyla tamamlayan TC-OHA tescilli "Boeing 737-8 MAX" uçağı, İstanbul'da AJet'in operasyonel gereksinimlerine uygun şekilde standardizasyona tabi tutulacak.

Yerli üretim minigram adı verilen daha konforlu ve daha ince koltuklar monte edilecek olan uçak, kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şunları kaydetti:

"Filo yatırımlarımız, misafirlerimizin memnuniyetini artırma ve sürdürülebilir operasyon hedeflerimiz doğrultusunda şekilleniyor. Boeing 737-8 MAX uçaklarıyla filomuzun yaş ortalamasını düşürürken, aynı zamanda yakıt verimliliğini artırıyor, karbon emisyonlarını azaltıyoruz. 2025 yılında filomuza girmeye başlayan yeni nesil uçaklar yıl sonuna kadar devam edecek. 2026 yaz dönemi itibarıyla filomuz büyük oranda yeni nesil uçaklardan oluşacak."

AJet, 2025-2027 yılları arasında toplamda 45 adet fabrika çıkışlı "Boeing 737-8 MAX" uçağını filosuna katmayı hedefliyor.