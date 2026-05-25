Ak Parti'nin Bayramlaşma Programı Açıklandı: 3 Bayramın Ardından İlk Kez CHP ile Bayramlaşılacak

25.05.2026 21:45  Güncelleme: 22:08
(ANKARA) - AK Parti'nin 2026 Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştireceği siyasi partiler arası bayramlaşma programı açıklandı. Program kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde 16 siyasi parti kabul edilecek, iki ayrı heyet de siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak. AK Parti ile CHP arasında üç bayramın ardından yeniden bayramlaşma gerçekleşecek.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından geçen yılki Ramazan Bayramı'nda AK Parti ile bayramlaşmayacağını açıklamıştı.

Bu karar sonrası iki parti arasında üç bayram boyunca bayramlaşma gerçekleştirilmedi. AK Parti ile CHP arasındaki son bayramlaşma  Haziran 2024'teki Kurban Bayramı'nda yapılmıştı.

AK Parti Genel Merkezi'nde 28 Mayıs Perşembe günü yapılacak kabul programında heyet başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman üstlenecek. Heyette, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan yer alacak.

AK PARTİ 16 SİYASİ PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

Bayramlaşma programı kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde CHP saat 09.30'da, MHP 09.50'de, İYİ Parti 11.30'da, DEM Parti 12.30'da, Saadet Partisi 13.10'da, Yeniden Refah Partisi 13.30'da, Gelecek Partisi 13.50'de ve DEVA Partisi 14.30'da kabul edilecek.

AK Parti'nin siyasi partilere gerçekleştireceği ziyaretlerde ise iki ayrı heyet görev alacak.

Birinci heyete, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt başkanlık edecek. Heyette ayrıca Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer alacak. Heyet; CHP, HÜDA-PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni ziyaret edecek.

İkinci heyete ise Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli başkanlık edecek. Heyette, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik yer alacak. Heyet; MHP, ANAVATAN Partisi, DSP, Vatan Partisi, DYP, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi'ne bayram ziyaretinde bulunacak.

Kaynak: ANKA

