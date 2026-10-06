AK Parti, 455 bin 578 yatırımcıya ödeme teklifini cuma günü Meclis\'e sunmayı planlıyor

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - AK Parti, fon krizinin ardından ilk aşamada 1 milyon TL'nin altındaki, daha sonra ise 1 milyon liranın üstünde yatırımı olanlara ödeme yapılmasına ilişkin yaklaşık 10 maddelik bir kanun teklifini bu hafta içinde, muhtemelen cuma günü TBMM Başkanlığına sunmayı planlıyor. Yatırımcılara ödenecek tutara ilişkin, yatırımı 1 milyon liranın altında olanlara "yatırılan paranın, bugüne kadarki TEFE-TÜFE ortalaması ne ise o tutarın eklenerek verilmesi" konusunda çalışma yapılıyor.

TBMM'de bugün mesai "fon krizi" gündemiyle başladı. Genel Kurul'da bütün muhalefet partileri tarafından fon krizine ilişkin verilen önergeler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarın TBMM Genel Kurulu'nda fon krizine ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

AK Parti Grubu'nda da fon krizinden etkilenen 455 bin 578 kişiye ödeme yapılmasına ilişkin kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Henüz taslak olan çalışmada, "7 fon şirketinin tasfiyesi ve bu fonlar bünyesindeki 455 bin 578 yatırımcının yatırım değerlerinin nasıl tasfiye edileceği, elde edilecek varlıkların hangi ölçüler içinde yatırımcılara iade edileceği ve bu aşamada kurumların sorumlulukları ve denetim sistematiğine" ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Teklifin, bu hafta içinde, muhtemelen cuma günü sunulması hedefleniyor.

Taslak çalışmaya göre, ilk aşamada yatırımı 1 milyon liranın altında olanlara ödeme yapılması öngörülüyor. Yatırımı 1 milyon liraya kadar olanların yatırımının hepsini, 1 milyonun üstünde olanlara ise daha sonra aşama aşama ödeme yapılması üzerinde çalışılıyor.

Yaklaşık 10 maddeden oluşacak kanun teklifinin sadece bu tasfiye süreci ve ödemelere ilişkin ve geçici olması hedefleniyor. Yatırımı 1 milyon liranın altındakilere ödenecek rakamın speküle edilen rakam üzerinden değil, "kişinin yatırdığı paranın, bugüne kadarki TEFE-TÜFE ortalamasının alındığı bir değerleme ile iade edilmesi" öngörülüyor.

Taslak çalışmada, yatırımı 1 milyon liranın altında olanlara kanuni sürecin tamamlanmasıyla bu ay içinde ödenmeye başlanması hedefleniyor.

AK Partili yetkililer, "İlgili zorunlu karşılıklar, fonun bünyesinde bulunan ve değer atfeden hisselerin ilgili değerleri ve satışları, bünyesinde bulunan taşınmazlar, diğer değer oluşturan varlıklar tasfiye sürecinde TMSF tarafından nakde çevrilmek suretiyle ilgili fondan olumsuz etkilenen kişilere peyderpey ödenecek" bilgisini verdi.

Fon krizinden olumsuz etkilenen 455 bin kişiden, yatırımı 1 milyon liranın altında olanların 351 bin ile 355 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

AK PARTİLİ YETKİLİLER: KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

AK Partili yetkililer muhatap olarak Tera, Pusula, Atlas ve Destek, A1, Pardus ve Bulls isminde 7 fon şirketi olduğuna işaret ederek, Tera, Pusula, Atlas ve Destek fon şirketlerinin tasfiyesinin TMSF vasıtasıyla tasfiyeleri gerçekleşeceğini, A1, Pardus ve Bulls fon şirketlerinin kendi varlıkları ve zorunlu karşılıkları yeterli ve yatırımcı sayıları diğer şirketlere göre daha az sayıda olduğu için kendi tasfiyelerini gerçekleştireceklerini bildirdi. "Bu süreçte hiçbir kamu kaynağının kullanılması söz konusu olmayacak" diyen yetkililer, "Bu süreçte şirketlerin fon yöneticileri kim ise, mesela Tera'nınki İş Bankası; Atlas, Pusula ve Destek'in Ziraat Bankası idi; bunlar vasıtasıyla, portföy yönetimi bu bankalarda olduğu için bunların vasıtasıyla ödemeler yapılacak. Sadece aracılık hizmetleri. Sorumluluk alanları sadece aracılık ilişkileri nedeniyle muhataplık ilişkileri. Ne bütçe kaynağı ne başka bir kaynak asla kullanılmayacak" ifadesini kullandı.

Yetkililer, fon krizinin ardından gönüllü olarak iade edenler de olduğunu, bu yatırım fonları aracılığıyla "yüksek parasal değerler elde eden" bazı kişilerin iade ettiğini de belirterek, bu iadelerin artabileceğini söyledi.

AK Partili yetkililer, şu anda tasfiye süreciyle ilgili olarak bu teklifin hazırlandığını, ilerleyen zamanda DDK'nın ortaya koyacağı raporlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurulun değerlendirmeleri sonucunda başka düzenlemeler gündeme gelebileceğini, şu andaki ihtiyacın dışında bir düzenleme yapmanın piyasaları olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

MECLİS'TE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK MI

Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulup kurulmaması konusunda ise AK Partili yetkililer, şu anda soruşturma ve kovuşturmanın devam ettiğini vurguladı. Yetkililer, "Anayasa'nın 138. maddesinde 'yargısal sürece tabi olan bir konuda Meclis'te araştırma komisyonu kuramazsınız, soru soramazsınız, beyanda bulunamazsınız' diyor. Bu, yargının konusu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104,106 ve 107. maddeleri açık. Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Varsa soruşturulması gereken kişiler, idareciler, başkanlar hakkında, bunlar onların hazırlayacağı rapora yansıyacak. Çıkacak olan kanunla ilgili de bir tasfiye süreci işleyecek. Dolayısıyla Meclis'in araştırma yapması gereken bir durum, ihtiyaç ileride doğarsa bunu yaparız. Biraz da izlememiz lazım; nasıl bir boşluk var, Sermaye Piyasası, borsa ve BDDK kanunlarında nasıl bir eksiklik var, bunlarda eksiklik varsa Meclis devreye girsin ama şu anda Meclis araştırma komisyonu kursak ne yapacak, komisyonun sınırını nasıl belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.