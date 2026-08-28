AK Parti Afyonkarahisar'da yeni il başkanı Özgür Kavak göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Afyonkarahisar'da yeni il başkanı Özgür Kavak göreve başladı

AK Parti Afyonkarahisar\'da yeni il başkanı Özgür Kavak göreve başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine atanan Özgür Kavak, düzenlenen programla göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine atanan Özgür Kavak, düzenlenen programla göreve başladı.

Kavak, cuma namazını Gedik Ahmet Paşa İmaret Camisi'nde kılarak, teşkilat mensupları eşliğinde il başkanlığına geçti.

Ardından Kavak, dualar eşliğinde yeni görevine başladı.

Kavak, "Bu görevi şahsım için bir makam olarak görmüyorum. Bu görevi bir emanet olarak görüyorum. Bilmenizi isterim ki emanetin sahibi milletimizdir. Emanetin sorumluluğu bizdedir." dedi.

Konuşmaların ardından Kavak, önceki dönem il başkanı Turgay Şahin'e çiçek takdim etti.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Kavak, AK Parti, Güncel, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Afyonkarahisar'da yeni il başkanı Özgür Kavak göreve başladı - Son Dakika

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Trump’tan Ontario Gölü’ne ’Amerika’ adı Trump'tan Ontario Gölü'ne 'Amerika' adı
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy’e geliyor Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:42
Geri dönüyor Oosterwolde transferi iptal oldu
Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 18:34:33. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Afyonkarahisar'da yeni il başkanı Özgür Kavak göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement