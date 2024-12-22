AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

22.12.2024 22:46
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AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki programda Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasette gençlerin konumunu yeniden şekillendirdiğini söyledi.

AK Parti'den önceki yıllarda gençlere sadece bayrak astırıldığını, masa taşıtıldığını, gençlerin birer ara eleman gibi kullanıldığını dile getiren İbiş, "Cumhurbaşkanı'mız siyasette gençlere yer verdi, siyasette gençlere değer verdi. Bugün AK Parti'nin gençleri ne yapıyor? Hem bu bayrakları asıyor hem bu salonda üzerine düşenleri yapıyor hem partinin çayını dağıtıyor ama yeri geliyor şehirlerinin belediye meclisinde, TBMM'de bizleri temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Programda AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ile Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan oylama ile Mehmet Emin İntepe, il gençlik kolları başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

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