AK Parti Amasya İl Başkanlığından "12 Eylül darbesinin 46. yılı" açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Amasya İl Başkanlığından "12 Eylül darbesinin 46. yılı" açıklaması

AK Parti Amasya İl Başkanlığından "12 Eylül darbesinin 46. yılı" açıklaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Amasya İl Başkanlığınca, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığınca, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Amasya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık, il binasında düzenlenen toplantıda, 12 Eylül 1980 tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapatıldığı, siyasi partilerin faaliyetlerine son verildiği, anayasal düzenin askıya alındığı, temel hak ve özgürlüklerin ağır biçimde ihlal edildiği karanlık bir tarih olduğunu söyledi.

28 Şubat 1997'de de milletin inancı, değerleri ve tercihlerinin hedef alındığını, seçilmiş hükümete karşı askeri ve bürokratik vesayetin harekete geçirildiğini anlatan Aşık, "27 Nisan 2007'de elektronik muhtırayla siyasete istikamet çizilmek istendi. AK Parti, milletin verdiği yetkiye sahip çıkarak vesayet karşısında geri adım atmadı ve demokratik siyasetin üstünlüğünü savundu." dedi.

15 Temmuz 2016'da vesayet geleneği tarihinin en kanlı darbe teşebbüslerinden biriyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Aşık, şunları kaydetti:

"Fakat o asırlık gecede karşılarında eski Türkiye yoktu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milyonlar meydanlara çıktı. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla aziz milletimiz tankların önünde durdu, bayrağına, devletine, demokrasisine ve kendi iradesine sahip çıktı. O gece 253 vatan evladımız şehitlik mertebesine ulaştı, binlerce vatandaşımız gazilikle şereflendi. Türkiye'nin darbeler ve vesayetle imtihanı bize temel bir hakikati gösteriyor, Türkiye'de son sözü söyleme hakkı milletindir. AK Parti'nin siyaset tasavvurunun merkezinde bu anlayış vardır. Bizim için millet, siyasetin öznesidir. Sandık, demokratik meşruiyetin temelidir. Milletin sandıkta verdiği kararın üzerinde hiçbir makamın, hiçbir kurumun, hiçbir vesayet odağının iradesi olamaz."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, AK Parti, Amasya, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Amasya İl Başkanlığından '12 Eylül darbesinin 46. yılı' açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza Acılı annenin ’adalet’ feryadı yürek dağladı Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza! Acılı annenin 'adalet' feryadı yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan
Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
İmamoğlu’na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

15:39
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
15:19
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
14:54
Ev sahibi çift toprağa verildi Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
14:37
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler
"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 15:51:05. #.0.3#
SON DAKİKA: AK Parti Amasya İl Başkanlığından "12 Eylül darbesinin 46. yılı" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement