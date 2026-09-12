AK Parti Amasya İl Başkanlığından "12 Eylül darbesinin 46. yılı" açıklaması

AK Parti Amasya İl Başkanlığınca, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Amasya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık, il binasında düzenlenen toplantıda, 12 Eylül 1980 tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapatıldığı, siyasi partilerin faaliyetlerine son verildiği, anayasal düzenin askıya alındığı, temel hak ve özgürlüklerin ağır biçimde ihlal edildiği karanlık bir tarih olduğunu söyledi.

28 Şubat 1997'de de milletin inancı, değerleri ve tercihlerinin hedef alındığını, seçilmiş hükümete karşı askeri ve bürokratik vesayetin harekete geçirildiğini anlatan Aşık, "27 Nisan 2007'de elektronik muhtırayla siyasete istikamet çizilmek istendi. AK Parti, milletin verdiği yetkiye sahip çıkarak vesayet karşısında geri adım atmadı ve demokratik siyasetin üstünlüğünü savundu." dedi.

15 Temmuz 2016'da vesayet geleneği tarihinin en kanlı darbe teşebbüslerinden biriyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Aşık, şunları kaydetti:

"Fakat o asırlık gecede karşılarında eski Türkiye yoktu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milyonlar meydanlara çıktı. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla aziz milletimiz tankların önünde durdu, bayrağına, devletine, demokrasisine ve kendi iradesine sahip çıktı. O gece 253 vatan evladımız şehitlik mertebesine ulaştı, binlerce vatandaşımız gazilikle şereflendi. Türkiye'nin darbeler ve vesayetle imtihanı bize temel bir hakikati gösteriyor, Türkiye'de son sözü söyleme hakkı milletindir. AK Parti'nin siyaset tasavvurunun merkezinde bu anlayış vardır. Bizim için millet, siyasetin öznesidir. Sandık, demokratik meşruiyetin temelidir. Milletin sandıkta verdiği kararın üzerinde hiçbir makamın, hiçbir kurumun, hiçbir vesayet odağının iradesi olamaz."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik ile partililer katıldı.