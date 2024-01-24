AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok, esnafı ziyaret etti

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok, esnafı ziyaret etti (2)

'BELEDİYE'DE ÇALIŞAN HİÇBİR İŞÇİMİZİ ATMAYACAĞIZ'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, esnaf buluşmasının ardından Kızılay İş İnsanları Federasyonu'nu ziyaret etti. Daha sonra HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Altınok, sendikanın kuruluşunun 46'ncı yılını kutlayarak, "46 yıl önce kurulmuş ama maşallah şu an sendikanın 303 bin üyesi bulunuyor. Bu büyük bir başarı. Başarılarınızın devamını rabbimden niyaz ediyorum. Hak-İş, işçi demişken de buradan da bir mesaj vermek istiyorum; diyorlar ki 'Altınok gelirse çalışan işçileri atacak' daha önce de söyledim yine söylüyorum. Biz birileri gibi söz verip sonra o sözü tutmayanlardan değiliz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiçbir işçimizin ekmeği ile oynamayacağız. Çocukların rızkıyla oynamayacağız. Hiçbir işçimizi atmayacağız" diye konuştu.

HAK-İŞ'TEN, ALTINOK'A DESTEK

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun kuruluşunun 46'ncı yılına erişmekten duyduğu sevinci dile getirerek, "Her mücadelemizden başarıyla çıktık. Dünden itibaren gerçekleştirdiğimiz toplantılar, bugün geleneksel ve kuruluşla birlikte yeni döneme yeni hedefler katarak yola devam edeceğiz" dedi.

Turgut Altınok'a destek mesajında bulunan Arslan, "İnşallah belediye başkanımız Turgut Altınok'u da 31Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin de gayretiyle ilan edeceğiz" diye konuştu.