AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş\'ı eleştirdi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Ankara'nın 5 yılı, boş yıl oldu. 'Hizmet yapmadım, devasa projem yok' diyor. Neden büyükşehir adayı oluyorsun? Bizim Ankara'ya projemiz de var, eserlerimiz de var" dedi.
Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Kalecik ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Altınok, Kalecik ilçesine yönelik vaatlerine değinerek, "Parklarımız pırıl pırıl olacak. İnşallah Kalecik'te Erdal Dal Başkanımızla büyük hizmetler yapacağız. Kentsel dönüşümün 2'nci etabı var. Bunu devam ettireceğiz. Kale'mize bir teleferik yapalım mı? İster mi Kalecik? Bu konuda uzmanız. Yıllar önce Keçiören'de ilk defa biz teleferik yaptık. İnşallah Kalecik Kalemize teleferik yapacağız" diye konuştu.
Keçiören Belediyesi olarak her yıl Çanakkale'ye öğrenci gönderdiklerini ve bunu Ankara'da da gerçekleştireceklerini söyleyen Altınok, "Ankara'da her sene en az 100 bin gencimizi Çanakkale'ye gezmeye göndereceğiz. Keçiören olarak 9 bin gencimizi gönderiyoruz. Keçiören, Ankara'mızın 6'da biridir. Ayrıca hanım kardeşlerimizi de göndereceğiz" dedi.
'AKLI, FİKRİ CUMHURBAŞKANLIĞINDA'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı seçimi döneminde Ankara'yı unuttuğunu kaydeden Altınok, "Bizim bu kadim şehre hizmet aşkımız var. Aklımızda başka bir şey yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı, bir süre öyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı, fikri Cumhurbaşkanlığında. 'Türkiye Yüzyılı'ndayız. Alper Gezeravcı uzaydan döndü. Hala Ankara'nın köyleri mahzun ve gariptir. Ankara'nın 5 yılı, boş yıl oldu. 'Hizmet yapmadım, devasa projem yok' diyor. Neden büyükşehir adayı oluyorsun? Bizim Ankara'ya projemiz de var, eserlerimiz de var. Bu kadim şehre bizim aşkımız ve sevdamız var" diye konuştu.
Altınok, Kalecik'teki ziyaretlerinin ardından Akyurt ilçesine geçerek çalışmalarına devam etti.
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