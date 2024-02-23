AK Parti Ankara İl Başkanı Şahin'in Irak Türkmenlerine yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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AK Parti Ankara İl Başkanı Şahin'in Irak Türkmenlerine yönelik sözlerine tepki gösterdi

AK Parti Ankara İl Başkanı Şahin\'in Irak Türkmenlerine yönelik sözlerine tepki gösterdi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmenlerinin çocuklarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Özcan, Şahin'in çocuklara yönelik kullandığı sözleri hatırlatarak, CHP'nin bu kibri ve üstenciliği nedeniyle yıllardır kaybettiğini belirtti. Özcan, çocukların mağrur tavırlarıyla Şahin'den daha olgun olduklarını vurgulayarak, Türkmen çocuklarının gönderilmesinin vicdansızlık olduğunu ifade etti.

23.02.2024 11:33  Güncelleme: 11:33
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmenlerinin çocuklarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Özcan, yazılı açıklamasında, Şahin'in bir esnaf ziyareti sırasında gördüğü Irak Türkmeni çocuklara yönelik kullandığı "Bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur." sözlerini hatırlattı.

"CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, dilini konuşamaması." değerlendirmesinde bulunan Özcan, "Mamak CHP adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş. Aynı şahıs yıllar önce gecekondu sahiplerine 'Siz işgalcisiniz.' demişti." ifadelerini kullandı.

Çocukların mağrur tavırlarıyla Şahin'den daha olgun olduklarını gösterdiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Çocuk çocuktur, ideolojisi yoktur, günahı yoktur, büyüdükçe öğrenir yaşadığı toplumun kültürünü alır nasıl eğitirseniz öyle olur. Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil. Bunun adı vicdansızlıktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Ankara İl Başkanı Şahin'in Irak Türkmenlerine yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Ankara İl Başkanı Şahin'in Irak Türkmenlerine yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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