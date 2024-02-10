AK Parti, Artvin\'de belediye başkan adaylarını tanıttı

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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Biz AK Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi için, Türkiye Yüzyılı'nda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 31 Mart'ta AK belediyeciliği ve Cumhur İttifakı'nın gücünü tüm Türkiye'ye duyuracağız' dedi.

AK Parti, Artvin'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belirlenen belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı, Milliyetçi Hareket Partisi Artvin İl Başkanı Serdar Kılınç, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.

'ARTVİN'İN TÜM İLÇELERİNİ KAZANACAĞIZ'

Tören öncesinde konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti kadrolarıyla yoğun bir şekilde çalışarak hizmete devam edeceklerini belirterek, 'Artvin inşallah AK belediyecilikle tanışacak. Unutmayalım ki AK Parti eser siyasetiyle ve belediye hizmetleriyle iktidara yürüdü. Ben bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanı olarak, size buradaki çalışmalarımızdan bahsetmek isterim. Burada yeni bir yurt ve spor salonuyla ilgili inşa çalışmalarımız devam ediyor. Hopa Stadı'nın projesi bitti, 2 hafta içerisinde ihalesini yapacağız Artvin'e spor tesislerini kazandırmaya devam edeceğiz. Kemalpaşa'da da spor salonunun projeleri bitti, onu da tamamlayacağız. Yani hizmete devam edeceğiz. Daha önce de burada belediye başkanlığı yapmış olan Mehmet Kocatepe arkadaşımızla yola devam edeceğiz. Biz AK Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi için, Türkiye Yüzyılı'nda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Artvin'i de güzelleştirmek ve geliştirmek için her türlü desteğe hazırız. İnşallah 31 Mart'ta AK belediyeciliği, Cumhur İttifakı'nın gücünü tüm Türkiye'ye duyuracağız. Artvin'in tüm ilçelerini kazanacağız' dedi.

ADAYLAR TANITILDI

Aday tanıtım toplantısındaki konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı tarafından, AK Parti'nin belediye başkan adayları tanıtıldı. Adaylar şöyle: "Mehmet Kocatepe (Artvin), Hasan Çavuş (Murgul), Turgay Ataselim (Arhavi), Ali Utku Cihan (Hopa), Ahmet Erdem (Borçka), Durmuş Aydın (Şavşat), Harun Altınsoy (Kemalpaşa) Mustafa Demirkıran (Yusufeli), Emrah Yılmaz (Ardanuç)" ?(DHA)