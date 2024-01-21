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AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke ilçesinde partililerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke ilçesinde partililerle buluştu

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke ilçesinde partililerle buluşarak Cumhur İttifakı Söke Belediye Başkan adayı Tekin Yavuz ile görüş alışverişinde bulundu. Sarıbaş, Yavuz'un seçim çalışmalarını coşkuyla sürdürdüğünü belirterek, başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke ilçesinde partililerle buluştu
21.01.2024 - 09:51,
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AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke ilçesinde partililerle buluştu.

AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Sarıbaş, Cumhur İttifakı Söke Belediye Başkan adayı Tekin Yavuz ile görüş alışverişinde bulundu.

Yavuz'un seçim çalışmalarını coşkuyla sürdürdüğünü söyleyen Sarıbaş, "Gençlik kollarımız, kadın kollarımız gece gündüz sahada. Biz çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. 31 Mart tarihini bekliyoruz. 31 Mart'ta da inşallah Tekin Yavuz'u Söke Belediye Başkanı olarak göreceğiz." dedi.

Seda Sarıbaş, herkes tarafından sevilen ve kabul gören Tekin Yavuz'un yerel seçimlerde başarıya ulaşacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke ilçesinde partililerle buluştu - Son Dakika
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