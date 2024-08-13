AK Parti Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi Atandı - Son Dakika
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AK Parti Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi Atandı

AK Parti Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi Atandı

Hüseyin Şansi, AK Parti Batman İl Başkanlığına atandı ve görevine başladı. Partililer tarafından karşılanan Şansi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Şansi, yardım kuruluşlarına bağış yapılmasını istedi.

13.08.2024 22:21
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AK Parti Batman İl Başkanlığına atanan Hüseyin Şansi, görevine başladı.

Şansi, partinin il binası önünde partililerce karşılandı.

Burada partililerin tebriklerini kabul eden Şansi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

Yüklendiği sorumluluğun farkında olduğunu belirten Şansi, şunları söyledi:

"Hep birlikte omuz omuza verirsek inşallah her zorluğun üstesinden geleceğiz. İletişim yollarımızı açık tutacağız. Bizlere iletilecek sorunlar karşılık bulacak, talepler değerlendirilecek ve projeler de uygulanacak."

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Şansi, "Hemşehrilerimizden tebrik amaçlı çiçek göndermemelerini İsrail'in zulmüne maruz kalan Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım kuruluşlarına bağışta bulunmalarını istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Şansi, daha sonra partinin il binasına geçti.

Kaynak: AA

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