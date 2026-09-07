AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu esnafı ziyaret edip talepleri dinledi
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Şemsiye Sokak ve Gülistan Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Kentin gelişimi için talep ve önerileri dinleyen Nasıroğlu, sahada çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Şemsiye Sokak ve Gülistan Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Nasıroğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.
Nasıroğlu, esnafın ile vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi.
Kentin gelişimi için vatandaşların ve esnafın görüşlerine önem verdiklerini belirten Nasıroğlu, şehrin nabzını sahada tutmaya ve hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.
Nasıroğlu'na ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de eşlik etti.
Kaynak: AA
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