AK Parti Beşiri Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.
Bir düğün salonunda düzenlenen genel kuruldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tek adayla gidilen kongrede mevcut başkan Cihan Karabulut yeniden seçildi.
Kongreye, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti il Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan ve partililer katıldı.
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