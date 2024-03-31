AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Oyunu Kullandı

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Yaman, eşi Ayşe ve kızı Selvet Yaman'la geldiği Edebali Ortaokulu'ndaki 1125 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yaman, Bilecik'te demokrasi şöleni yaşandığını söyledi.
Vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yaman, "İnşallah seçimler Bilecik'imize ve memleketimize hayırlara vesile getirir. Bu süreç içinde gayretli şekilde çalışan teşkilat mensuplarımıza ve dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah." dedi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi. Türkiye'nin, etrafındaki bütün istikrarsızlıklara, dünyadaki bütün problemlere rağmen demokrasinin gücünü ve istikrarını koruyan bir ülke olduğunu vurgulayan Çelik, seçim sürecinin huzur içinde tamamlanmasını umduklarını belirtti. Ayrıca, rakip olabileceklerini ancak hasım olmadıklarını ve herkesin şiddet olaylarından uzak durması gerektiğini ifade etti.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullandı. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, evcil hayvanlarıyla sandığa gelerek oy kullanmanın keyfini yaşadı. Tüzer ve Okan, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde oy kullanmak için sandığa gitti. Tarıkdaroğlu ve ailesi, Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde bulunan sandıklarda oylarını kullandı. Tarıkdaroğlu, seçimlerin demokrasi şöleniyle sonuçlanmasını temenni ederek, herkese başarılar diledi.
Oy kullanma işlemi devam ederken, Karabük'te SMA hastası olan İsmail İnce, ambulansla oy kullanmak için Anayasa İlkokulu'na götürüldü. İnce, ambulansın içerisinde sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanarak demokratik hakkını kullandı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların iradesinin sandığa yansıtılmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, güvenlik tedbirlerinin alındığını ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullandığını ifade etti.
AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Milletvekilleri ve il başkanı, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu ve oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Mardin ve Şırnak'ta bazı vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken yöresel kıyafetler tercih etti. Mardin'de Ortaköy Mahallesi'ndeki Ortaköy Atatürk İlkokulu'nda ve Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyünde yaşayan Süryanilerin oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Şırnak'ta ise Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kadınların yöresel kıyafetleriyle oy kullanması dikkat çekti. Vatandaşlar, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukları ve eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte sandık başına gitti. Başkan Yılmaz, oy kullanırken seçimleri kazanıp halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yerel seçimler sorunsuz bir şekilde devam ederken, ilçenin Şirinkuyu Mahallesi'nde 28 muhtar adayı yarışıyor. İlçede muhtarlık için kıran kırana bir yarış yaşanıyor.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu Ankara Keçiören'deki Kocatepe İlkokulu'nda kullandı. Altınok, 'Vatandaşımızın verdiği karara, vatandaşımızın oyuna, iradesine sahip çıkacağız ve saygı duyacağız.' dedi.
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