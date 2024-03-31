AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Oyunu Kullandı

Ömer Çelik, Adana'da oy kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi. Türkiye'nin, etrafındaki bütün istikrarsızlıklara, dünyadaki bütün problemlere rağmen demokrasinin gücünü ve istikrarını koruyan bir ülke olduğunu vurgulayan Çelik, seçim sürecinin huzur içinde tamamlanmasını umduklarını belirtti. Ayrıca, rakip olabileceklerini ancak hasım olmadıklarını ve herkesin şiddet olaylarından uzak durması gerektiğini ifade etti.