AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu\'da seçim çalışmalarına katıldı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesinde seçim çalışmalarına katılarak, partisinin belediye başkan adayı Ali Kamil Soyuak'a destek istedi.
Gider, aynı zamanda Evreşe Belediye Başkanı olan Soyuak, belde belediye başkan adayları, eski ilçe başkanları, üyeler ve vatandaşlarla Gelibolu Öğretmenevi'nde bir araya geldi.
Katılımcılara seslenen Gider, Gelibolu'ya güzel hizmetlerin yakışacağını ancak gezildiğinde bunların hiçbirini göremediklerini söyledi.
İş yapmak istemeyenin binbir türlü mazeret bulduğunu belirten Gider, "Ancak bin sebep, bir 'yaptık' kelimesini karşılamaz. İstediğiniz kadar mazeret üretin. Bir kelime, bin mazeretten daha kıymetlidir o da 'yaptık' kelimesi." dedi.
Gelibolu'da kapalı pazar yeri yokken, Evreşe'de konferans salonu ve opera salonunun bulunduğunu anlatan Gider, şöyle devam etti:
"Adayımız belli. Karşı tarafın da adayı belli. Burada konuşacak olduğumuz şu; kimsenin eksisiyle, kimsenin yanlışıyla derdimiz yok. Biz yapacaklarımızı anlatacağız. Karşı taraf ne anlatacak biliyor musunuz? Yaptıklarını anlatamayacak çünkü yaptıkları bir şey yok. Yapacaklarını da anlatamayacak çünkü yapacak bir ufuk da yok. Onlar gece gündüz olmayan şeyler üzerinden gidecekler. 'Atatürkçülük' ve 'demokrasi' diyecekler ki bizim onlardan çok daha fazla Atatürkçü ve demokrat olduğumuzu unutarak bunu söyleyecekler. Sihir ve illüzyon peşinde koşacaklar. Yani bizi olmadığımız gibi anlatmaya uğraşacaklar."
Ali Kamil Soyuak da işçisinin 20 milyonluk ikramiyesini bile ödeyememiş bir belediyeye sadece başkan olmaya değil, Gelibolu'ya hizmet etmeye geldiğini belirtti.
Gelibolu'yu Avrupa yakasına yakışır hale getirmek istediklerini ifade eden Soyuak, "Sizin hayatınızı güzelleştirmek ve yaşantınızı kolaylaştırmak istiyorum. Artık çocuklarımızın, kendisini güvende hissettiği bir kentte yaşama hakkı olduğunu bilin. Çanakkale'de en yüksek oyu biz alalım. Bunun için çok çalışacağız. Biz aynı şehrin çocuklarıyız. Kimseyi ayırt etmeden kucaklayacağız." diye konuştu.
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