AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki\'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sabah saatlerinde AK Parti Lapseki Teşkilatı ile bir araya gelen Gider, daha sonra Muhtarlar Derneği'ni ve Lapseki Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Lapseki ilçe pazarına giden Gider, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Buradan AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Gider, ardından MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Gider'e parti ziyaretlerinde, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da eşlik etti.

Sırasıyla ziraat, esnaf ve şoförler odalarını ziyaret eden Gider, daha sonra eski Lapseki İlçe Başkanları ile bir araya geldi.

Gider'in ziyaretlerinde Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder de yer aldı.