AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret

31.07.2025 11:17
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret ederek, orman yangınlarında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret ederek, orman yangınlarında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yangın Yönetim Merkezini ziyaret eden Gider, burada yaptığı konuşmada, orman teşkilatının, özverili mücadelesine rağmen sosyal medyada zaman zaman haksız eleştirilerle karşılaştığını söyledi.

Hayatında hiç yangın görmemiş, alevle yüz yüze gelmemiş, herhangi bir sorumluluk almamış bazı kişilerin sosyal medya üzerinden ahkam kestiğini, asılsız ithamlarla orman teşkilatını hedef aldığını ifade eden Gider, "Görevini canı pahasına yapan bir kurumu, klavye başında karalamaya kalkmak büyük bir saygısızlıktır. Millet adına bu tür yaklaşımlar karşısında sizlerden özür diliyorum. Bunlara asla kulak asmayın. Moraliniz de azminiz de bu ülkenin en kıymetli gücüdür." ifadesini kullandı.

Gider, orman yangınlarında hayatını kaybeden personel ve gönüllüler için derin bir üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

Yangın bölgelerinde yaptığı gözlemleri aktaran Gider, "Devasa alevler karşısında ürkmemek elde değil. Ama sizler o yangınların içine büyük bir cesaretle giriyor, yeşil vatanı korumak için canla başla mücadele ediyorsunuz. Çanakkale'de yakın zamanda yaşadığımız yangınlarda çok şükür can kaybı yaşanmadı. Bu, tamamen orman teşkilatımızın bilgi, deneyim ve refleks gücü sayesindedir. Hepinize minnettarız." diye konuştu.

Küresel iklim krizinin etkileriyle birlikte orman yangınlarının yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir tehdit haline geldiğini hatırlatan Gider, teşkilatın kritik rolüne dikkati çekti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de 1994 yılında Gelibolu Yarımadası'nda çıkan büyük orman yangınında şehit düşen Bölge Müdürü Talat Göktepe'yi rahmetle andıkları bu ayda, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangınlarda çalışanları ve gönüllü vatandaşları kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Demirci, Gider'in, bu zor günlerde teşkilata gösterdiği ilgi ve desteğin son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Milletvekili Gider'e ziyaretinde AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

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