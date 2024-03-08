AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, hayallerini gerçekleştirmek için çalışacak

AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, "Her siyasetçinin şehriyle ilgili bir hayali olması lazım. Biz hayal ettik, gerçekleştirmek için bu uğurda karınca misali gece gündüz çalışacağız." dedi.
Kentte seçim çalışmalarını sürdüren Filiz, esnaf ziyaretinin ardından AA muhabirine, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra belediye başkanlığı görevine soyunduğunu söyledi.
Milletvekilliği döneminde yarım kalan işleri tamamladıklarında kenti ihya edeceklerini dile getiren Filiz, "Cumhurbaşkanı'mızın desteğini alarak kurduğumuz organize sanayi bölgesinde 10 bin çalışan evine ekmek götürüyor. 12 fabrika faaliyette. Burada 30 fabrika, şehirde 10 bin konut ve 300 bin nüfusu taahhüt ediyoruz. Kendimize böyle bir hedef koyduk. Her siyasetçinin şehriyle ilgili bir hayali olması lazım. Biz hayal ettik, gerçekleştirmek için bu uğurda karınca misali gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.
Çankırı'da uydu kent projeleri bulunduğunu belirten Filiz, "Bu uydu kentte 475 konutun ihalesini yaptık. Allah'ın izniyle 475 konutu 4-5 bin konuta çıkaracağız. Uydu kentteki, Aşağıpelitözü'ndeki arazide bu imkan var. Buraya 4-5 bin konut, şehrin içerisinde en az 7 mahallede kentsel dönüşüm yapılması lazım. Hem müteahhitle hem de TOKİ ile anlaşarak, belediyeyi aldığımız zaman şehri şantiyeye çevireceğiz. Çünkü bu şehirde ev kiraları 15 bin ile 25 bin lira arasına gelmiş. Bu böyle gitmeyecek. Böyle gittiği zaman bu memleketi bir santim ileri götürme şansınız yok. Dolayısıyla hükümetimizle koordineli çalışarak şehirdeki konut sıkıntısını gidereceğiz." dedi.
Filiz, kentteki fabrika sayısını artırarak çalışan sayısını 50-60 bine çıkarma imkanları olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"50-60 bin çalışanın maaşı Çankırı'ya girdiği zaman şehirde sıcak para akışıyla esnafın yüzü gülecek, şehir mutlu bir şehir olacak. 50-60 bin kişi de ailesiyle beraber 100 bin nüfusa tekabül eder. Dolayısıyla merkezdeki 100 bin nüfusumuzu 200 bine çıkaracağız. Aslında civar vilayetlerde, mesela Karabük'te üniversite öğrenci sayısı 70 binin, Kırıkkale'de 80 binin üzerinde, Kastamonu'da 60 binin üzerinde. Çankırı'da 20 bin bile değil. Öğrenci nüfusumuzu da en az 50-60 bine çıkardığımız zaman 100 bin nüfusu çoktan aşıyoruz. Bu şehrin ekonomik olarak kalkınması için nüfusunun 200 bini geçmesi lazım. İşte biz bunun için geldik. Yani belediye başkanlığı sadece belediye başkanlığı kabına sığmak için değil. Hüseyin Filiz olarak o kabı yırtacağız, o kabın dışına çıkacağız. Farklı bir belediye başkanlığı yapacağız."
Kent Meydanı Projesi'nin de il için önem taşıdığını anlatan Filiz, şunları kaydetti:
"Mevcut stadı şehir dışına çıkararak onun 28 bin metrekarelik alanının 7-8 bin metrekaresinin üzerindeki mevcut yapıları yıkmayacağız. Kapalı spor salonunu, gençlik merkezini, yüzme havuzunu bırakarak geriye kalanla 20-21 bin metrekarelik kent meydanı yapacağız. Altı otopark olacak, üstü beton olmayacak. Vatandaşımıza rakip olmayacağız. Üstü tamamen yeşillik olacak. Çünkü biliyoruz ki kent meydanı şehrin akciğeridir, insanların nefes alıp verdiği yerdir. İnsanların betonarme evde strese girdiği zaman dışarı çıkıp stres attığı yerdir. Bizim yapacağımız kent meydanı, mevcut 8 bin metrekarelik yapılan kent meydanının 3 katı büyüklüğünde olacak. Stadı kaldırdığımız zaman da Gençlik ve Spor Bakanı'mızla telefonla ve yüz yüze yapmış olduğumuz görüşmede, 'Yeni alan gösterin, yapalım.' dedi. Biz de yeni alanı bulduk. Kastamonu yolundaki, çevre yolunun bitimindeki köprünün yanında yaptığımız kapalı spor salonunun yanındaki araziye yeni bir stat yapacağız. Milli maçların oynanacağı standartta bir stat yapacağız."
Filiz, emeklilere ulaşım ve suyun ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, hayallerini gerçekleştirmek için çalışacak - Son Dakika
Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Uğur Çabuş hayatını kaybetti. Olayın ardından E.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.
Anadolu İzlenimleri Dergisi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni' Ankara'da gerçekleştirildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, pandemi sürecinde ülkenin doğal kaynaklarının önemini vurgulayarak tarıma ve üreticilere daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker de tarım sektörünün büyümesi ve sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekti. Törenin sonunda tarım sektörüne katkı sağlayanlara ödüller verildi.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın Ramazan ayı temasının 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' olduğunu belirterek, ramazan ayının manevi atmosferini vurguladı. Erhun, bu ayda yapılan ibadetlerin doğruluk ve istikamet üzere olması gerektiğini ifade etti ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın Balcı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi'nde göğüs hastalıkları alanındaki akademik çalışmaları nedeniyle 'Genç Akademisyen Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Balcı, 7 yayımlanan akademik çalışmasıyla başvuruda bulunmuş ve bilimsel komite tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazanmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 114,6 artarak 512 TL oldu. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 105,2 artarak 13 bin 435 TL olarak belirlendi. Mevsimlik işçilerde en yüksek günlük ücret Kahramanmaraş ilinde ödenirken, sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Ankara ilinde gerçekleşti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından yapılan bir aramada, kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan 1 ton 600 kilo etil alkol ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili ilk duruşma 14 saat sürdü. Duruşmada, tutuklu sanık Bülent B. ve diğer sanıkların savunmaları dinlendi, müştekilerin ifadeleri alındı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken diğer sanıkların adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Develigücü'ne Gaziantep bölgesi hakemi, Hacılar Erciyesspor'a da Şanlıurfa bölgesi hakemi atandı. Lider Bozokspor'un Bingöl Gençspor ile oynayacağı maçta ise Diyarbakır bölgesi hakem görev yapacak.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi yakalandı. Operasyonlar, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. A. Ercan Ekinci ile birlikte Uluslararası Kalite Konferansı'na katıldı. Konferansta, Üniversitelerde Kalite ve Akreditasyon Süreci hakkında bilgi verildi. Konferansın ardından Rektör Levent ve Rektör Yardımcısı Ekinci, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti ve üniversitenin kalite süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Denizli Devlet Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bir ameliyathanede kaydedilen görüntülerde tavandan su aktığı ve önlem olarak altına kova koyulduğu görülüyor. Görevlilerin hastanın oldukça yakınına bırakılan kovanın yanında operasyona devam ettikleri ve aralarında konuştukları anlar da videoda yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?