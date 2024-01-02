AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, MHP ile ittifak yapacaklarını açıkladı

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Çorum merkezde MHP ile ittifak yapacaklarını söyledi.

Günay, yeni yılda yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan Günay, gazetecilerin yeni yılını kutladı.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlandıklarını belirten Günay, 5 Ocak'ta belediye ve il genel meclisi üyeliği başvurularının sona ereceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Çorum ile birlikte 51 ilin katılımıyla temayül yoklaması yapıldığını dile getiren Günay, "Temayülün sonuçları, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki komisyonda değerlendiriliyor. Henüz tarih veremiyoruz ama inşallah il belediye başkan adayımız ve ilçe belediye başkan adaylarımız yakında açıklanacak." dedi.

Günay, seçmen listelerinin 4 Ocak'ta askıya çıkacağını belirterek, oy kullanma sırasında problem yaşanmaması için vatandaşlara listeleri kontrol etmelerini tavsiye etti.

Günay, MHP ile yapılacak ittifakla ilgili olarak, "Çorum merkezde, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı olarak ittifak yapacağız. Çorum'da AK Parti olarak aday çıkaracağız. Cumhur İttifakı da adayımızı destekleyecek inşallah." diye konuştu.