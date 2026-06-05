AK Parti\'den Dünya Çevre Günü\'nde Yeşil Manifesto Vurgusu

AK Parti Hatay İl Başkanlığı, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Günay Yurttagül, Habib-i Neccar Camisi önünde gerçekleştirilen açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bugün toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi"nin sadece bir çevre politikası olmadığını aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosu olduğunu ifade eden Yurttagül, Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi'nin de milyonların ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliği olduğunu dile getirdi.

Yurttagül, betona teslim olan değil nefes alan şehirler, tükenen kaynaklar değil, sürdürülebilir bir gelecek istediklerini belirtti.

Yenilenebilir enerji yatırımları, millet bahçeleri ve yeşil şehircilik anlayışının önemine değinen Yurttagül, şunları kaydetti:

"Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. Bugün Türkiye yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil, çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir."