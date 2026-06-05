AK Parti'den Dünya Çevre Günü'nde Yeşil Manifesto Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den Dünya Çevre Günü'nde Yeşil Manifesto Vurgusu

AK Parti\'den Dünya Çevre Günü\'nde Yeşil Manifesto Vurgusu
05.06.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Hatay İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yaptığı basın açıklamasında, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Sıfır Atık Hareketi'ne dikkat çekerek sürdürülebilir gelecek ve yeşil şehircilik vurgusu yaptı.

AK Parti Hatay İl Başkanlığı, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Günay Yurttagül, Habib-i Neccar Camisi önünde gerçekleştirilen açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bugün toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi"nin sadece bir çevre politikası olmadığını aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosu olduğunu ifade eden Yurttagül, Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi'nin de milyonların ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliği olduğunu dile getirdi.

Yurttagül, betona teslim olan değil nefes alan şehirler, tükenen kaynaklar değil, sürdürülebilir bir gelecek istediklerini belirtti.

Yenilenebilir enerji yatırımları, millet bahçeleri ve yeşil şehircilik anlayışının önemine değinen Yurttagül, şunları kaydetti:

"Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. Bugün Türkiye yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil, çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir."

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, AK Parti, Ekonomi, Enerji, Güncel, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Dünya Çevre Günü'nde Yeşil Manifesto Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Lal Saran’dan babası Sadettin Saran’a duygusal veda Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda
Bolu’da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 17:11:04. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den Dünya Çevre Günü'nde Yeşil Manifesto Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.