AK Parti'den Gaziantep'te Ev Ziyaretleri - Son Dakika
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AK Parti'den Gaziantep'te Ev Ziyaretleri

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Derya Bakbak, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Derya Bakbak, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Bakbak'a ziyaretlerinde AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Aykurt eşlik etti.

Ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla sohbet eden Bakbak, Gaziantep ve ilçelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Bakbak, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak milletimizle 25 yıldır kurduğumuz güçlü bağın temelinde, her zaman sahada ve vatandaşımızın yanında olmamız vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu millete hizmet anlayışıyla hane hane, sokak sokak çalışmayı sürdürüyoruz. kentimizin bütün ilçelerinde hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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