AK Parti'den Kandıra Belediye Başkanı seçilen Erol Ölmez mazbatasını alarak görevine başladı.
Başkan Ölmez, Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen törende İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hayriye Toru'dan mazbatasını teslim aldı.
Daha sonra makama giderek eski Belediye Başkanı Adnan Turan'dan görevi devralan Ölmez, gazetecilere, Turan'a 2019-2024 yıllarında yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bu hizmetlerin üzerine koyarak yeni dönemde Kandıra'ya en güzel şekilde hizmet etmek için çalışacağını anlattı.
"Birlikte Kandıra'yız dedik. Kandıra'yı birlikte kucaklayacağız. Yeri gelecek evlatları, anaları, bacıları, ağabeyleri olacağız ama birlikte Kandıra olacağız." diyen Ölmez, belediyeciliği en iyi şekilde yapacaklarını ifade etti.
Ölmez, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri doğrultusunda ilçeyi daha da ileri taşıyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kandıra rahat olsun. Hizmet, birlik, beraberlik yönünden sıkıntısı olmayacak. Bizimle meclise taşınan diğer partilerin meclis üyelerini de tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Ayrım yapmadan, ayrıştırmadan hep beraber olacağız. İlk önce çifte bayram yapalım, o arada teşekkür ziyaretlerimizi yapacağız. Hizmet yarışı bugün itibariyle başlamıştır. Hepimize hayırlı olsun."
Turan da Ölmez'e yeni görevinde başarılar diledi.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'den Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez göreve başladı - Son Dakika
Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda birçok konu görüşüldü ve yeni meclis üyeleri belirlendi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde çocukların süngeri yakması sonucu çıkan yangında bir gecekondu ve Büyükşehir Belediyesinin vektörle mücadelede kullandığı kamyonet zarar gördü. Dumandan etkilenen ev sahibine olay yerinde müdahale edildi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Selfiraz Büyükgöz, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Aydın, halkın taleplerini dinleyerek daha güzel bir Osmangazi için çalışacaklarını belirtti.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçede alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Devrek pazarında vatandaşlar bayram alışverişi için birbirleriyle yarış ediyor. Özellikle şekerleme ve tatlı çeşitlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Esnaf, bayram nedeniyle ilçede ciddi bir nüfus artışı olduğunu ve fiyatların normal olduğunu belirtiyor.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. Sakaryaspor, 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Erzurumspor ile yapacakları maçtan 3 puan almayı hedefliyor.
Niğde'de Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İşçiler göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulundu ve adli bir sürecin olacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?