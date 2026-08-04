AK Parti\'den Milletvekillerine Toplantı Çağrısı

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - AK Parti, partili milletvekillerini TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan çerçeve yasa teklifiyle ilgili olarak yarın yapılacak kapalı grup toplantısına çağırdı.

AK Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine konuya ilişkin yazı gönderdi. Yazıya göre, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek.

Duyuruda, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" taslağıyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın milletvekillerine bilgilendirme yapacağı belirtilerek, tüm milletvekillerinin toplantıya katılması istendi.

Toplantının, teklifin TBMM gündemine sunulması öncesinde son değerlendirmelerin yapılacağı oturum olması bekleniyor.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.