AK Parti\'den Üniversite Adaylarına Tercih Festivali

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, üniversite adaylarının tercih sürecini daha verimli, bilinçli ve motivasyon dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla "Bir Tercih Festivali" düzenledi.

Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile çok sayıda milletvekili ve uzman katıldı.

Programdaki konuşmacılar, gençlere kendi eğitim ve meslek yolculuklarından örnekler vererek, bu süreci nasıl değerlendirmeleri gerektiğine dair önerilerde bulundu.

Gençlerin kritik tercih dönemlerinde yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla düzenlenen festivalde, üniversite tercih danışmanlığı, birebir mentör görüşmeleri, üniversite tanıtım stantları ve ilham veren söyleşilere yer verildi.

Programda, kariyer planlaması, üniversite yaşamı ve tercih stratejileri üzerine yapılan interaktif oturumlar da gerçekleştirildi.