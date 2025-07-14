AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

14.07.2025 16:39
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Subaşıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülkenin huzuru, güvenliği ve geleceği için verilen mücadelenin kararlılıkla devam ettirildiğini belirtti.

41 yıllık terör belasının artık sona erme sürecine girdiğini vurgulayan Subaşıoğlu, Türkiye'nin uzun, acılı, sancılı ve göz yaşlarıyla dolu bir sayfayı artık kapatmaya başladığını aktardı.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralandığını anlatan Subaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de, anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimde de bizi, o girişimin tam karşısında, yine en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz."

Subaşıoğlu, Terörsüz Türkiye hayalinin, herkesin ortak paydası olduğunu ifade etti.

Karanlık günlerin geride kalacağına inandığını kaydeden Subaşıoğlu, "Türkiye'nin aydınlık yarınları için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti iktidarları boyunca terörle mücadelede eşi benzeri görülmemiş bir kararlılık sergiledik. Sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de terörün kökünü kazımak için başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Milli güvenliğimizden taviz vermeden, bir yandan operasyonlarımızı sürdürürken, diğer yandan terörün finans kaynaklarını kurutmaya, lojistik desteklerini kesmeye yönelik adımlar attık. Teröre karşı en güçlü cevabımız, birbirimize sımsıkı sarılmak, kardeşliğimizi pekiştirmektir. Amacımız, çocuklarımıza ve gençlerimize terör korkusu olmadan yaşayabilecekleri, huzurlu ve güvenli bir Türkiye bırakmaktır. Bu hedefe ulaşmak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika

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