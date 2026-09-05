AK Parti Silvan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Silvan'da temaslarda bulundu

AK Parti Silvan\'da temaslarda bulundu
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AK Parti heyeti, Silvan'da esnaf ve vatandaşları ziyaret edip talepleri dinledi; ardından kaymakamlık, adliye ve vakıf gibi kurumlarla görüşerek ilçenin sorunları ve projeleri üzerine istişarelerde bulundu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve partililer, Silvan ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, milletvekili Ataman, önceki dönem AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ve beraberindeki partililer ile ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti, talep ve önerilerini dinledi.

Çardak Yolu Kavşağı'nda incelemelerde bulunan Ataman ve beraberindekiler, bölgedeki ihtiyaçlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Silvan Şubesi ve Muhtarlar Derneği Başkanlığı'nı ziyaret eden heyet, ilçenin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve çözüm bekleyen konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Silvan Belediye Başkan adayı olan Mehmet Işıktaş'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Silvan'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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