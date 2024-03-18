AK Parti Düzce İl Teşkilatı, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarında asılan afiş ve reklam panolarına yönelik saldırıları kınadı.
AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük'ün katılımıyla düzenlenen basın açıklamasını okuyan Merkez İlçe Başkanı Alp Buğra Kocaman, seçim kampanyası başladığından bu yana diğer siyasi partiler gibi kendilerinin de kampanyalarını bayram havasıyla gece gündüz sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.
Kocaman, kampanya sürecinde AK Parti'nin afiş, reklam panosu ve diğer reklam çalışmalarının saldırılara maruz kaldığını anlatarak, "Sanılmasın ki, bu çirkin saldırıları görmezden geliyoruz. Dostluk havasında yürütmeye çalıştığımız propaganda sürecini sertleştirmemek, aziz vatandaşlarımızı birbirine düşürecek davranışlarda bulunmamak adına sessiz ve tepkisiz kalıyoruz." ifadesini kullandı.
Bu saldırıları kendilerinin yaptığını söyleyenlerin kimler olduğunu bildiklerini de vurgulayan Kocaman, milletin sinir uçlarıyla oynayarak kazanç elde edeceğini sananların hak ettiği cevabı 31 Mart'ta alacağını söyledi.
Kocaman, kendileri sustukça ve muhatap almadıkça bu saldırıların dozajının arttığına değinerek, şunları kaydetti:
"Kimse bizim sessizliğimizden ve duruşumuzdan cesaret alıp bu tarz aşağılık saldırıları devam ettirmeye kalkmasın. Dün akşam tekrar yapılan saldırıları görüntüledik ve gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı buradan duyurmak istiyoruz. Provokatörlerce yapılan ahlaksız, aşağılık ve kaotik eylemlere daha fazla müsaade etmeyeceğiz. Yapılan çirkin ve insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor ve başlattığımız adli sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu vesileyle seçim sürecini yöneten diğer parti yöneticilerini de aynı tavrı sergilemeye davet ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › AK Parti Düzce İl Teşkilatı, Saldırıları Kınadı - Son Dakika
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, özel uçakla Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacak. Ayrıca, 100 Hull City taraftarı da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi. Takımın kentte hazırlık maçı da yapılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, beş yıl boyunca dürüst ve gayretli çalıştıklarını belirterek, Antalya'yı iki kere üst üste kazanacaklarını söyledi. Özel, Antalya'nın hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gördüğünü ve toplanan vergi ile ayrılan yatırım bütçesi arasında büyük fark olduğunu dile getirdi. Ayrıca, turizmcilerin zor durumda olduğunu ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulunda düzenlenen programda, öğrenciler 18 Mart Çanakkale Oratoryosu sahneledi ve İstiklal Marşı'nı Arapça okuma yarışması düzenlendi. Programda konuşan TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Cangir, Çanakkale'nin bir direniş ve diriliş ruhu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu ise Çanakkale Zaferi'nin İslam tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, HDP ile masaya oturmayacaklarını ve terörle arasına mesafe koyamayan hiçbir yapıyla bir araya gelmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, deprem, ulaşım ve sosyal belediyecilik problemlerine çözüm getireceklerini vurguladı.
Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin, Kazdağları'nda yamaç paraşütü yaparken ters rüzgarın etkisiyle düşerek hayatını kaybetti. Şenergin'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi. Olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürek burktu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?