AK Parti Eskişehir İl Başkanı Yol Çalışmalarını İnceledi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir-Sakarıılıca- Mihalgazi yolunda devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyetle birlikte yol yapım çalışmalarını sahada değerlendirdiklerini belirtti.

Uraloğlu'ndan bu projenin ve diğer çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağına ilişkin söz aldıklarını ifade eden Albayrak, incelemelerin ardından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret ettiklerini kaydetti.

Albayrak, ziyarette, ilçedeki yatırımların istişare edildiğini belirterek, Güneş ve ekibine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.