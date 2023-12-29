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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan'dan yeni yıl mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, yeni yıl dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan\'dan yeni yıl mesajı
29.12.2023 - 16:26,
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, yeni yıl dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, 2023'ü geride bırakırken, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamanın gururunu ve sevincini birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bu önemli yılda, Türkiye'nin yaşadığı zorluklara rağmen gösterdikleri dayanışma ve güçlü irade sayesinde tarihi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Deprem gibi felaketler karşısında bile yılmadan, umutla ve kararlılıkla ilerlemeye devam ettik. 2024'e adım atarken, bu yılın Eskişehir için yeni başlangıçlar ve büyük atılımlar getireceğine inanıyorum. AK Parti belediyeciliğinin getireceği yeniliklerle, şehrimiz daha da gelişecek ve büyüyecek. Şehrimize değer katma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu yıl şehir merkezimiz AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak. Teknolojiye, altyapıya, üretime, istihdama, insana ve aileye yatırım yapacağız. Eskişehir'in kültürel zenginliklerini daha da ön plana çıkararak, hem şehrimizin hem de ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağız.

Yatırımlarımız, sadece ekonomik büyümeyi hedeflemekle kalmayacak, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da şehrimizi zenginleştirecek. Yerel sanatı, tarihi mirası ve doğal güzellikleri koruyarak gelişeceğiz. Gençlerimiz için daha fazla eğitim ve iş imkanı sunarak, onların da şehrimizin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlayacağız. Eskişehir'e yaptığımız ve yapacağımız her yatırım, sadece bugünümüz için değil, geleceğimiz için de büyük önem taşıyor. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Eskişehirli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, 2024 yılının sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni yılda da hep birlikte, daha güçlü, daha müreffeh bir yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da 2024 yılının Eskişehir, Türkiye ve insanlık için barış, huzur, refah ve mutlulukla dolu bir sene olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlar atıldığını vurgulayan Reyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılın, bu büyük hedeflere doğru ilerlememizde bize güç vermesini, birliğimizi daha da sağlamlaştırmasını diliyorum. Değerli hemşehrilerimiz bu büyük yolculuğumuzda her birimizin önemli bir rolü bulunuyor. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak hepimizin ortak görevi. 2024 yılı umarım ki birliğimizi daha da sağlamlaştırır ve hedeflerimize ulaşma konusunda azmimizi artırır. Her zaman olduğu gibi, Eskişehir'imizin ve Türkiye'mizin refahı, gelişimi ve büyümesi için sürekli çaba sarf ederek, yeni başarılar elde etmeye odaklanacağız. AK Parti teşkilatları olarak biz de bir aile gibi dayanışma içerisinde şehrimiz ve ülkemiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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