AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı, Bayramda Görev Yapan Güvenlik Güçlerini ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı, Bayramda Görev Yapan Güvenlik Güçlerini ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı, Bayramda Görev Yapan Güvenlik Güçlerini ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başındaki güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Gürcan ve Albayrak, Eskişehir-Ankara kara yolunda görevleri başında olan güvenlik güçleriyle bir araya geldi ve daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geçti. Milletvekili Gürcan, bayramlarda kimseyi yalnız bırakmamak gerektiğini vurgulayarak, çocuklara aile eksikliği hissettirmemek için her daim yanlarında olduklarını belirtti. Albayrak ise ülkenin huzuru ve toplumun sağlığı için görev yapan herkesi tebrik etti.

10.04.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başındaki güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Eskişehir- Ankara kara yolunda görevleri başında olan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Gürcan ve Albayrak, daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geçti.

Sevgi Evlerinde barınan çocuklarla da bir araya gelen Milletvekili Gürcan, yaptığı açıklamada, bayramlarda hiç kimsenin yalnız kalmaması, yolları gözleyenlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sosyal devletin dünyada en güzel temsilcisinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirten Gürcan, çocuklara bir nebze de olsa aile eksikliği hissettirmemek için her daim yanlarında olduklarını anlattı.

Bayramın gerçek manasının ancak yüzlerde tebessüm, gönüllerde sıcaklık oluşturunca tam olarak idrak edilebileceğini vurgulayan Gürcan, bu bayramın başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara da mutluluk ve huzur getirmesini, zulmün bir an önce son bulmasını diledi.

Gürhan Albayrak ise ülkenin huzuru, toplumun sağlığı için görev başında olan herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı, Bayramda Görev Yapan Güvenlik Güçlerini ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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