AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başındaki güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Eskişehir- Ankara kara yolunda görevleri başında olan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Gürcan ve Albayrak, daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geçti.
Sevgi Evlerinde barınan çocuklarla da bir araya gelen Milletvekili Gürcan, yaptığı açıklamada, bayramlarda hiç kimsenin yalnız kalmaması, yolları gözleyenlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.
Sosyal devletin dünyada en güzel temsilcisinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirten Gürcan, çocuklara bir nebze de olsa aile eksikliği hissettirmemek için her daim yanlarında olduklarını anlattı.
Bayramın gerçek manasının ancak yüzlerde tebessüm, gönüllerde sıcaklık oluşturunca tam olarak idrak edilebileceğini vurgulayan Gürcan, bu bayramın başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara da mutluluk ve huzur getirmesini, zulmün bir an önce son bulmasını diledi.
Gürhan Albayrak ise ülkenin huzuru, toplumun sağlığı için görev başında olan herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı, Bayramda Görev Yapan Güvenlik Güçlerini ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan T13 tünelinde bir LPG'li araç yanmaya başladı. Olay sonucunda kara yolu trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Yaşanan panik ve korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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